Beyaz Saray: ‘Trump Kimyasal Saldırıdan Rusya ve Suriye’yi Sorumlu Tutuyor’

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Donald Trump’ın Suriye’deki kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye’yi sorumlu tuttuğunu belirtti.

Sanders günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Doğu Guta’daki saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini söyledi.

Trump’ın bu konuda bir takvim de sunmadığını ifade eden Sanders, Başkan Trump’ın önünde askeri niteliktekilerin dışında da seçeneklerin bulunduğunu kaydetti. Sanders, “Tüm seçenekler masada ve bunları değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Müttefiklerle de istişarelerini sürdüreceklerini belirten Sanders, Rusya’yı Suriye’deki kimyasal silahların ortadan kaldırılması konusundaki garantörlüğünü yerine getirmemekle suçladı. Sanders, “(Ruslar) Bu süreçte kötü bir aktör olduklarını gösterdi ama bunun değişeceğini ümit ediyoruz” mesajını verdi.

Sözcü Sanders ayrıca bir soru üzerine, Başkan Trump’ın sabah Twitter üzerinden paylaştığı, “füzelere hazırlan Rusya, geliyorlar, güzel, yeni ve akıllılar” mesajının ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk taşımadığını kaydetti.

Trump’ın ulusal güvenlik ekibi toplandı

Bu arada Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin Suriye’ye verilecek yanıtı tartışmak üzere toplandığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, toplantıya Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlık ettiğini açıkladı.