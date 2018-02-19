Beyaz Saray: ‘Trump Silah Kontrolünü Güçlendirmeyi Destekliyor’

Beyaz Saray, Senatör John Cornyn’le görüşen Başkan Donald Trump’ın silah edinme konusunda federal düzeyde geçmiş taraması sistemini geliştirme çabalarına destek verdiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Cumhuriyetçi Cornyn’le partilerüstü yasa tasarısıyla ilgili görüştüğünü belirtti. Silah satın almak isteyenlerin özgeçmiş kontrolünün güçlendirilmesini öngören tasarı, Cornyn ve Demokrat Senatör Chris Murphy tarafından hazırlandı.

Sanders, “Tartışmalar devam ederken ve düzeltmeler değerlendirilirken, Başkan (Trump) federal düzeyde (silah satın almak isteyenlere yönelik) geçmiş taraması sistemini güçlendirme çabalarını destekliyor” dedi.

Geçen Çarşamba günü Florida’da bir liseye eski bir öğrenci olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz silahlı saldırı düzenlemişti.

Cruz, saldırının ardından yakalanmıştı.

Saldırıda aralarında 3 okul görevlisi ve 14 öğrencinin bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 10’dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırı ülkede yeniden silah edinme tartışmalarını gündeme taşımıştı.