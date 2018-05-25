Beyaz Saray: 'Türk Şilebine Saldırı Alarm Verici'

ABD Yemen’deki Husi milislerinin bu ay bir Türk şilebine roket saldırısı düzenlemesinin “kaygı verici” olduğunu bildirdi ve Şii milis grubuna, Yemen’deki halkın acılarını hafifletmek amacıyla Birleşmiş Milletler’le birlikte çalışma çağrısında bulundu.

İnce İnebolu adlı Türk bandıralı kuru yük gemisi 10 Mayıs’ta Yemen kıyılarının 120 kilometre açığında uğradığı saldırıda ciddi hasar gördü. Gemi Yemen’e Rusya’dan 50 bin ton buğday götürüyordu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, saldırının “alarm verici” olduğu bildirildi ve Husiler’in Kızıldeniz’de bir petrol tankerine daha saldırma girişiminde bulunduğu uyarısı yapıldı.

Yemen’deki silahlanmanın tüm uluslara tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nin 2216 sayılı kararının derhal yürürlüğe konması çağrısı da yapıldı.

“Husiler’in kontrolundaki bölgelerde halk acı çekiyor” denilen Beyaz Saray açıklamasında, Şii gruptan BM Yemen özel temsilcisiyle işbirliği yapması istendi.

