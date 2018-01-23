Beyaz Saray: Türkiye askeri eylemlerinde ve açıklamalarında ölçülü olmalı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri eylemlerinde ve açıklamalarında ölçülü olması yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamasında Sanders, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları IŞİD'in mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMADA 'IŞİD' VURGUSU

Sanders, Afrin'de şiddetin artmasının "IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesi için gösterilen uluslararası çabalarda dikkatleri dağıtabileceği" değerlendirmesinde de bulundu. IŞİD ve El Kaide'nin bölgede yeniden canlanmaması için alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Sanders, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi askeri eylem ve söylemlerini sınırlamaya, operasyonlarının alan ve süresinin sınırlı olduğundan ve ayrıca insani yardımların devam ettiğinden emin olmaya ve sivil kayıplarından kaçınmaya teşvik ediyoruz. Esad'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz."

(İHA)