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Beyaz Saray: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullanması olasılık dışı

18.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Beyaz Saray: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullanması olasılık dışı

Beyaz Saray, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İddialar neydi?

Suriye'deki Kürt güçleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve altı sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Halk Savunma Birlikleri (YGP) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan altı kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı belirtileri taşıdığını belirtmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği Suriyeli güçlerin vurduğu köyde yaralananların nefes alma güçlüğü yaşadığını ve göz bebeklerinde büyüme olduğunu iddia etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk diplomat ise, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığına dair Kürt kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı.

İsmi verilmeyen Türk yetkili "Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı" dedi.

İddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Türk diplomat, operasyonda sivillerin zarar görmemesi için son derece büyük çaba gösterildiğini de ekledi.

TSK: 1614 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) Pazar sabahı geçtiği bilgilendirme notunda, harekâtın başladığı 20 Ocak'tan beri 1614 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Harekât 30'uncu gününe girdi.

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