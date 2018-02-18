Beyaz Saray: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullanması olasılık dışı

Beyaz Saray, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İddialar neydi?

Suriye'deki Kürt güçleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve altı sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Halk Savunma Birlikleri (YGP) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan altı kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı belirtileri taşıdığını belirtmişti.