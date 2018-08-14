Beyaz Saray: 'Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve tutuklu Amerikalılarla diplomatik misyon çalışanlarını serbest bırakmaya çağırıyoruz'

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve tutuklu Amerikalılarla diplomatik misyon çalışanlarını serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.
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