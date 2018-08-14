Beyaz Saray: 'Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye Büyükelçisiyle Görüştü'

Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la görüştü.

Görüşmede iki üke arasındaki rahip Andrew Brunson krizi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin genel durumunun masaya yatırıldığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Türk Büyükelçi'nin talebi üzerine, Büyükelçi John Bolton bugün Beyaz Saray'da Büyükelçi Serdar Kılıç'la görüştü. (İkili) Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı hapiste tutmaya devam etmesi ve ABD-Türkiye ilişkilerinin durumunu ele aldı" ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkileri son dönemde tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor.

Trump yönetimi, rahip Brunson'la Türkiye'deki diğer bazı Amerikan vatandaşları ve Amerikan diplomatik misyonları yerel çalışanlarının tutukluluğuna tepki göstererek, iki Türk bakana yaptırım uygulama kararı almıştı.

Ayrıca Trump geçen hafta Twitter üzerinden, Türkiye'ye çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergisi iki katına çıkardığını açıklamıştı.

Trump son olarak da, içerisinde Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslimatını geçici olarak durduran düzenlemenin de yer aldığı savunma bütçesi yasa tasarısını onaylamıştı.

