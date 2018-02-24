Beyaz Saray yakınlarında bir araç güvenlik bariyerine çarptı.
ABD Gizli Servisi’nin paylaştığı Twitter mesajlarında, aracın kadın sürücüsünün Gizli Servis tarafından “derhal yakalandığı”, olayda ateş açılmadığı ve güvenlik personelinden yaralanan olmadığı belirtildi.
Aracın Beyaz Saray’ın güvenlik bariyerini aşmadığı bilgisi de verildi.
Olay esnasında Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’u ağırlıyordu.
Beyaz Saray’da giriş-çıkışlar kapatılırken, Avustralya Başbakanı da olay soruşturulurken Beyaz Saray’da bekletiliyor.
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