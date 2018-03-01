Beyaz Saray'da bir istifa daha

Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğünü yapan Hope Hicks görevi bırakacağını açıkladı. 29 yaşındaki Hicks, Trump'a en yakın isimler arasındaydı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hick'in görevini bırakma kararı aldığı açıklandı. 29 yaşındaki Hicks, bir yılı deviren Trump yönetimi altında bu görevden ayrılan dördüncü isim oldu.

Eski bir manken olan Hicks'in istifası, Rusya'nın ABD'deki seçimlerdeki rolünü araştıran ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı komisyonda 8 saat süren ifadesinden bir gün sonra geldi.

İstifa kararı ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, Hicks'e son üç yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti ve kendisini özleyeceğini dile getirdi. Trump açıklamasında Hicks'in önüne gelen başka fırsatları değerlendirmek için bu kararı aldığını da aktardı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hicks ifadesinde Trump'a zaman zaman "beyaz yalanlar" söylediğini dile getirmiş, ancak Rusya soruşturması konusunda yalan söylemediğini aktarmıştı.