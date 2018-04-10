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Beyaz Saray’da bir istifa daha

10.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert istifa etti

Beyaz Saray’da bir istifa daha

Başkan Donald Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert istifa etti.

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