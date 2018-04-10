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Beyaz Saray’da Bir İstifa Daha

10.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders yaptığı yazılı açıklamada, İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert’in görevinden ayrılacağını belirtti

Beyaz Saray’da Bir İstifa Daha

Beyaz Saray’daki istifalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Başkan Donald Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders yaptığı yazılı açıklamada, Bossert’in görevinden ayrılacağını belirtti. Sanders, Başkan Trump’ın, Bossert’a “ülkenin emniyeti ve güvenliğine olan bağlılığından dolayı minnettar olduğunu” kaydetti.

Açıklamasında Sanders, “Tom, Amerika’yı terör tehditlerinden korumada, siber savunmamızı güçlendirmede ve eşi görülmemiş doğal felaketler dizisine karşılık vermede Beyaz Saray’ın çabalarına öncülük etti. Başkan Trump, Bossert’a vatansever hizmetleri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyor” dedi.

Bossett, ülkeyi terör ve siber tehditlere karşı korumada Beyaz Saray’daki kilit isimlerden biriydi. Bossert ayrıca, yönetimin geçen yıl Teksas, Florida ve Porto Riko’daki kasırga felaketleri sonrasında aldığı önlemlere ön ayak olmaya katkı sağlamıştı.

Bossert’in istifası, Beyaz Saray’da son aylarda yaşanan ayrılık dalgasına bir yenisini daha ekledi. İstifa ayrıca, Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un göreve başlamasının bir gün sonrasına denk geldi.

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