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Beyaz Saray’dan ErdoğanTrump görüşmesi açklaması

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 10:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak (DHA) - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde, şiddetin artmasından ve bunun da Suriye'deki ortak hedeflerin altını oyma riskiyle karşı karşıya bıraktığına yönelik endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Beyaz Saray'a göre, Trump, Erdoğan'a, gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Trump, ayrıca Türk ve Amerikan güçleri arasında olası bir çatışma riskini engellemek için Türkiye'nin ihtiyatlı davranmasını istedi. Trump, her iki ülkenin ve tüm tarafların DAEŞ'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki ortak amacı üzerinde yoğunlaşması gerektiğini aktardı. Açıklamada iki liderin de yüz binlerce Suriyeli mültecinin evlerine dönmesini memnuniyetle karşıladıkları ve mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olmak için işbirliği yapma sözü verildiği ifade edildi.

Başkan Trump'ın, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için yakın işbirliği istediği, iki liderin Türkiye de dahil olmak üzere komşularına tehdit oluşturmayan birleşik ve istikrara kavuşmuş bir Suriye ihtiyacı üzerinde görüştükleri belirtildi.

Açıklamaya göre, Trump, Türkiye'de Olağanüstü Hal kapsamında gözaltına alınan ABD vatandaşları ve yerel çalışanları hakkındaki endişelerini dile getirdi. İki lider, özellikle bölgesel istikrarı teşvik etmek ve DAEŞ, PKK, El-Kaide ve İran-İsrail ilişkileri dahil olmak üzere her türlü terörle mücadele etmek için ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı iyileştirme sözü verdi.

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