Beyaz Saray'dan Silah Satışlarıyla İlgili Önemli Adım

Trump yönetimi yarı otomatik silahları tam otomatik hale getiren ve ABD piyasasında serbestçe satılan ekipmanlarla ilgili önemli bir adım attı.
Adalet Bakanlığı, Yönetim ve Bütçe Dairesi’ne bu cihazların satışını yasaklamak için bir tasarı sundu.
Adalet Bakanı Jeff Sessions tasarı ile ilgili yazılı açıklamasında, “Başkan Trump her Amerikalı’nın güvenliğini ve selametini sağlamaya kararlıdır ve bize de bu cihazlarla ilgili bir düzenleme sunma emri verdi. Bu nedenle Adalet Bakanlığı, Yönetim ve Bütçe Dairesi’ne bir bildirimde bulunarak ateşli silahlar ve silah kontrolü yasasında bu cihazların da düzenlenmesini istedi” dedi.
Yasağın yürürlüğe girmesi için dairenin uzun bir süreci tamamlaması gerekiyor. Bu hamlenin Kongre onayından geçmesi gerekmediğinden, Ulusal Silah Birliği NRA ve diğer silah yanlısı lobilerin baskısı da yönetim üzerinde etkili olamayacak.
Ulusal Silah Birliği’nden yönetimin bu hamlesiyle ilgili açıklama gelmiş değil ancak örgüt daha önce düzenleme teklifini görmeyi bekleceğini duyurmuştu.
NRA Cuma günü ise, uzun namlulu silah satış yaşını 18’den 21’e çıkaran Florida eyaletine dava açacağını açıklamıştı.
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