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Beyaz Saray’dan son dakika açıklamaları

16.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan son dakika açıklamaları

Beyaz Saray’dan son dakika açıklamaları

Beyaz Saray Sözcüsü: “ABD Başkanı Donald Trump hala Suriye’den Amerikan askerlerini çekmeyi umuyor ancak bu konuda takvim belirlemedi.”

Beyaz Saray Sözcüsü: “ABD Başkanı Donald Trump’ın hala Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le halen görüşmeyi umuyor ama bu konuda acil bir durum yok”

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