Beyaz Saray’dan son dakika açıklamaları

Beyaz Saray Sözcüsü: “ABD Başkanı Donald Trump hala Suriye’den Amerikan askerlerini çekmeyi umuyor ancak bu konuda takvim belirlemedi.”

Beyaz Saray Sözcüsü: “ABD Başkanı Donald Trump’ın hala Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le halen görüşmeyi umuyor ama bu konuda acil bir durum yok”