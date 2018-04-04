Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: IŞİD'le mücadelede hızla sona yaklaşılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmek istediğini söylemesi sonrası Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye'de IŞİD'i yok etmek için yürütülen askeri operasyonda "büyük bir hızla sona yaklaşıldığı" belirtildi. Ayrıca "ABD ve ortaklarının Suriye'de IŞİD'i yok etme amacına bağlı oldukları ve gelecek planlaması için dayanışmaya devam edileceği" vurgulandı. Öte yandan Reuters haber ajansına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin bir süre daha ülkede kalmasını kabul ettiğini ancak onların görece kısa bir sürede geri çekilmelerini istediğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkili Başkan Trump'ın belirli bir çekilme takvimini ise onaylamadığını belirtti. Aynı yetkili, Trump'ın IŞİD militanlarının yenilgiye uğratılmasını garanti altına almak istediğini ancak bölgedeki diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler'ın Suriye'de istikrar için daha çok şey yapmalarını talep ettiğini" de kaydederek ekledi:

"Derhal çekilmeyeceğiz ancak Başkan uzun vadeli bir taahhüt altına da girmek istemiyor" dedi. Başkan Trump'tan edindiği izlenimin bir yıl ya da daha kısa sürede asker çekilmesini istediği yönünde olduğunu aktaran yetkili, "Birkaç ya da beş yılık bir süreye tahammül etmeyecek" diye konuştu. Trump-Macron görüşmesinde 'IŞİD'le mücadele taahüdü' Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülkenin IŞİD'i yok etme taahhütlerine bağlılıklarını vurguladıkları belirtildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa ve ABD, uluslararası koalisyon çerçevesinde bu terör örgütüyle sonuna kadar savaşmaya kararlıdır. Hiçbir şey, IŞİD'in bölgede dirilmesini önleme ve Suriye'de kapsayıcı bir siyasi süreci mümkün kılma amacından uzaklaştırmamalı" denildi. Çelişkili açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Ohio'da yaptığı konuşmada Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmek istediğini söylemişti. Trump Baltık ülkelerinin liderleriyle dün düzenlediği ortak basın toplantısında da, "IŞİD'e karşı çok başarılıydık. Askeri anlamda herkese karşı başarılı olacağız. Ama bazen eve dönme zamanı gelmiştir ve bunu ciddi anlamda düşünüyoruz" demişti.