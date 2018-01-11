Beyaz Saray’dan Trump’ın DACA Kararını Engelleyen Mahkemeye Sert Eleştiri

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Amerika'ya çocuk yaşta yasadışı yollardan getirilen göçmenleri koruyan DACA (Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programını sona erdirmesini engelleyen mahkeme kararını sert şekilde eleştirdi. Sanders, bu derinlikte bir konunun normal yasal süreçlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanders, Başkan Trump'ın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu ve Anayasa'ya aykırı eylemleri düzelterek sonuca varmak için her iki partinin üyeleriyle de birlikte çalışacağını kaydetti.

California Bölge Hakimi William Alsup, DACA programının kaldırılmasını engellemek için hükümete dava açanlardan yana tavır koymuş ve programın yasal sorunlar aşılana kadar yürürlükte kalmasına hükmetmişti. DACA'nın uygulanmasına devam edilmesi kararı ülke genelinde geçerli olacak.

Başkan Trump kendisi de DACA programıyla ilgili kararını engelleyen mahkeme kararına sert çıktı. Trump, "Bu herkese yargı sistemimizin ne kadar bozuk ve adaletsiz olduğunu gösteriyor” diye konuştu.