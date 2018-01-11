Beyaz Saray’dan Trump’ın DACA Kararını Engelleyen Mahkemeye Sert Eleştiri

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Amerika'ya çocuk yaşta yasadışı yollardan getirilen göçmenleri koruyan DACA (Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programını sona erdirmesini engelleyen mahkeme kararını sert şekilde eleştirdi. Sanders, bu derinlikte bir konunun normal yasal süreçlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Sanders, Başkan Trump'ın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu ve Anayasa'ya aykırı eylemleri düzelterek sonuca varmak için her iki partinin üyeleriyle de birlikte çalışacağını kaydetti.
California Bölge Hakimi William Alsup, DACA programının kaldırılmasını engellemek için hükümete dava açanlardan yana tavır koymuş ve programın yasal sorunlar aşılana kadar yürürlükte kalmasına hükmetmişti. DACA'nın uygulanmasına devam edilmesi kararı ülke genelinde geçerli olacak.
Başkan Trump kendisi de DACA programıyla ilgili kararını engelleyen mahkeme kararına sert çıktı. Trump, "Bu herkese yargı sistemimizin ne kadar bozuk ve adaletsiz olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Trump Eylül ayında DACA'yı sona erdirmiş, ancak Kongre'ye 5 Mart'a kadar yeni bir tasarı oluşturmaları için süre tanımıştı.
Donald Trump, Kongre üyeleriyle Salı günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplantı alışılmışın dışında televizyonda da yayınlandı. Trump toplantıda genç göçmenlerin korunmasının her şeyden öncelikli olması gerektiğini kaydetti ve kapsamlı göç reformlarının daha sonra yapılabileceğini söyledi. 3 bin 200 kilometrelik ABD-Meksika sınırının en azından bir kısmına halen bir duvarın örülmesinin gerekliliğine inandığını söyleyen Trump, bunun hemen finanse edilmesi gerektiği yönündeki önceki söylemlerinden ise uzaklaştığını gösterdi.
Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Trump'ın genç göçmenler sorunuyla öncelikli olarak ilgilenilmesi gerektiği konusundaki fikrine karşı çıktılar.
Trump ve Kongre, hükümet bütçesini 19 Ocak'a kadar onaylamaları gerektiği gerçeğiyle yüzleşirken göç konusu hala gündemin merkezinde yer alıyor. Demokrat Kongre üyeleri DACA için iki ay daha beklemektense konuyu bütçe tartışmalarının bir parçası olarak çözmek istiyor.
Zaman zaman Amerika'ya çocuk yaşta gelen göçmenlere sempatisini dile getiren Trump, Salı günü de Kongre üyelerinin bu konuda hazırlayacağı tasarının bir "sevgi tasarısı” olması gerektiğini kaydetti.
2016 seçim kampanyası sürecinde ABD-Meksika sınırı boyunca uzanan bir duvarın örülmesi ve bunu Meksika hükümetinin ödemesi önerisiyle destekçilerinin takdirini kazanan Trump, son olarak doğal coğrafi bariyerler nedeniyle sınır uzunluğunda bir duvarın gerekli olmadığını kaydetti.
Geçen hafta Trump, duvar için 18 milyar dolarlık vergi fonu çağrısı yapmış, Demokratlar ise öneriye bazı Cumhuriyetçilerle birlikte karşı çıkmıştı.
Amerika'ya genç yaşta yasal olmayan yollardan aileleri tarafından getirilen yaklaşık 690 bin genç göçmenin sınırdışı edilmesini engelleyen DACA programı eski başkan Barack Obama döneminde başlatılmıştı. Ancak Trump, Eylül ayında bu programı durdurduğunu ilan etti. Kongre'nin bu konuda nihai kararını vermesi için Mart ayına kadar zamanı var.
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