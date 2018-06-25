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Beyaz Saray'dan Türkiye Seçimleri Konusunda İlk Açıklama

25.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında Türkiye seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'ye demokrasisini güçlendirme çağrısı yaptı

Beyaz Saray'dan Türkiye Seçimleri Konusunda İlk Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında Türkiye seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'ye demokrasisini güçlendirme çağrısı yaptı.

Sözcü, Türkiye'den ikili ilişkilerdeki devam eden sorunları çözme çağrısı dsa yaptı.

Sözcü, Başkan Trump ile Erdoğan arasında bir telefon konuşması için gerekli düzenlemeleri de yapma sürecinde olduklarını kaydetti. Bu konuşmada Başkan'ın iki ülke arasında varolan güçlü bağlar konusundaki taahhüde vurgu yapacağının işaretini verdi.

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