Beyaz Saray’dan Türkiye’ye Afrin Uyarısı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugünkü basın toplantısında, Türkiye'den itidalli davranmasını istedi. Sözcü, Afrin'deki operasyonun mevcut insani krizi daha da kötüleştireceğini ve hali hazırda istikrarlı olan bir bölgedeki istikrarı bozacağını söyledi. "Türkiye'den hem askeri operasyonları hem de söylemleri konusunda itidalli davranmasını istiyoruz” diyen Sanders operasyonun kapsam ve süresinin de dar tutulmasını talep etti; insani yardımların devam ettirilmesi ve sivillere zarar verilmemesini gerektiğini söyledi.

Sanders, operasyonun IŞİD'i kalıcı yenilgiye uğratmaya yönelik uluslararası çabalardan dikkatleri dağıttığı, bunun, IŞİD ve El Kaide tarafından ikmal ve barınak imkanı yaratmak için kullanılabileceği uyarısında bulundu.