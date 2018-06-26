Beyaz Saray'dan Türkiye'ye demokrasi çağrısı

Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aynı göreve seçilmesi sonrası bugün Beyaz Saray'da düzenlenen rutin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Sarah Sanders, Ankara'ya "demokrasiyi güçlendirecek adımlar atma" çağrısında bulundu.

Yönetim sisteminin değiştiği ve Cumhurbaşkanı'nın yürütme organının başına geçtiği anayasa değişikliklerinin yürürlüğü girmesiyle birlikte konuşan Sanders, "Aramızdaki güçlü bağları bir kez daha tasdik etmek üzere ABD Başkanı (Donald Trump) ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşecek telefon görüşmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Sanders ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'yi bir takım adımlar atma konusunda desteklediklerini belirtti.

İkili ilişkilerdeki başlıca sorunlar

İki NATO müttefiki Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde bir süredir sorunlar yaşanıyor. ABD'li papaz Andrew Brunson'ın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu ileri sürülen Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki tutukluluk hali Washington yönetiminin tepkisini çekiyor.