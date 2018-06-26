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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye demokrasi çağrısı

26.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi üzerine açıklama yapan Beyaz Saray, Türkiye'ye demokrasiyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye demokrasi çağrısı

Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aynı göreve seçilmesi sonrası bugün Beyaz Saray'da düzenlenen rutin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Sarah Sanders, Ankara'ya "demokrasiyi güçlendirecek adımlar atma" çağrısında bulundu.

Yönetim sisteminin değiştiği ve Cumhurbaşkanı'nın yürütme organının başına geçtiği anayasa değişikliklerinin yürürlüğü girmesiyle birlikte konuşan Sanders, "Aramızdaki güçlü bağları bir kez daha tasdik etmek üzere ABD Başkanı (Donald Trump) ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşecek telefon görüşmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Sanders ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'yi bir takım adımlar atma konusunda desteklediklerini belirtti.

İkili ilişkilerdeki başlıca sorunlar

İki NATO müttefiki Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde bir süredir sorunlar yaşanıyor. ABD'li papaz Andrew Brunson'ın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu ileri sürülen Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki tutukluluk hali Washington yönetiminin tepkisini çekiyor.

Ek olarak Ankara'nın Rusya'dan satın almak üzere anlaşma yaptığı ve teslimat tarihi kesinleşen S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye yerleştirilecek olmasından dolayı Washington yönetimi endişeli.

ABD Kongresi Brunson ve S-400'ler konularındaki gerilimden dolayı Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-35 uçaklarının satışını durdurma ve transferini engelleme konularında girişimde bulundu.

Türkiye tarafında ise Suriye'de IŞİD'e karşı ABD liderliğinde oluşturulan askeri koalisyondaki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) büyük bir kısmını YPG unsurlarının oluşturması ve Washington yönetiminin Ankara'nın itirazlarına rağmen SDG'yi destekleyip silahlandırması ikili ilişkilerde gerginlik yaratıyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görürken, ABD YPG'yi PKK'dan ayrı bir noktada değerlendiriyor.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve çevresinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı SDG'nin ve ABD'li özel kuvvetlerin konuşlu olduğu Menbiç bölgesine doğru genişleteceğini ilan etmesi sonrası Ankara ve Washington temsilcileri bir araya gelmiş ve bu bölgedeki SDG unsurlarının boşaltılması konusunda bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

AFP,dpa/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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