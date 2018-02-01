Beyaz SarayFBI Arasında ‘İç Yazışma’ Gerginliği

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun gizli iç yazışma belgelerini yayınlamasına yönelik girişimine karşı direniyor.

Cumhuriyetçiler belgenin Federal Soruşturma Bürosu ve Adalet Bakanlığı'ndaki Trump karşıtı önyargıyı gösterdiğini savunuyor.

FBI son açıklamasında, belgenin güvenilirliğine ilişkin büyük kaygıları olduğunu ve değerlendirmesi için çok az zaman verildiğini belirtti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin iç yazışma belgesinin kamuoyuyla çok kısa sürede paylaşılmasını beklediğini açıklamıştı.

Başkan Donald Trump, önceki gün Kongre üyelerine "Birliğin Durumu” konuşmasının ardından belgenin yüzde yüz yayınlanacağını belirtmişti.

Söz konusu belge, Cumhuriyetçiler Demokratlar arasında Rusya'nın 2016 seçimine müdahil olduğu yönündeki iddialarla ilgili devam eden soruşturmalar konusunda sorun yaratmış durumda.

Demokrat Partililer, belgede yer alan gizli bilgilerin özel savcı Robet Mueller'ın çabalarını kötülemek için yanıltma amaçlı kullanılabileceğini düşünüyor. Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahalesi olup olmadığını ve Trump'ın başkan olmadan önce bu iddialarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.