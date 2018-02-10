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Beyaz Saray'ı karıştıran 'eski eşlere şiddet' skandalı

10.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarından Rob Porter, geçmişte iki eski eşine şiddet uyguladığı suçlamaları ardından geçen hafta görevinden istifa etti. Porter'ın yerine gelen David Sorensen da yine eski eşi tarafından şiddetle suçlanması ardından görevi bıraktı. Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly artan eleştirilerle karşı karşıya.

Beyaz Saray'ı karıştıran 'eski eşlere şiddet' skandalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarından Rob Porter, geçmişte iki eski eşine şiddet uyguladığı suçlamaları ardından geçen hafta görevinden istifa etmesi ve yerine gelen David Sorensen'ın da aynı tür suçlamalarla karşılaşması Beyaz Saray'ı karıştırdı.

Porter'ın eski eşleri Colbie Holderness ve Jennifer Willoughby fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını ilk olarak İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı.

ABD'de devlet memuru olan Porter'ın ilk eşi Holderness, 2003 yılında Kanarya Adaları'nda geçirdikleri balayında Porter'ın onu tekmelediğini iddia etti.

Holderness ayrıca iki yıl sonra İtalya'nın Floransa kentinde geçirdikleri tatilde Porter'ın yüzüne yumruk attığını öne sürdü.

Holderness bir gözünün morardığı görülen bir fotoğrafı medyayla paylaştı.

Porter'ın ikinci eşi Willoughby ise 2009-2013 yılları arasında evli kaldıklarını ve Porter'ın evlerindeki cam kapıyı yumruk atarak kırmasından sonra Haziran 2010'da kocası hakkında tedbir kararı aldırdığını açıkladı.

Willoughby Washington Post gazetesine açıklamasında, "Yüzleşmesi gereken meselelerin sonuçlarına asla katlanmadı. Onu önemsiyorum ve onun için en iyisini istiyorum. Ama bu işinde kalması anlamına gelmiyor çünkü derindeki sorunlarla yüzleşmesi gerekiyor" dedi.

Porter'ın Beyaz Saray iletişim direktörü Hope Hicks ile ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Suçlmaları reddeden Porter, suçlamalar ardından geçen hafta başında görevinden istifa etti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ile aynı dönemde Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan, ayrıca Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Porter, Beyaz Saray'da resmi belge akışından sorumluydu.

Trump, istifa nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Demokratlar, istifayla ilgili açıklamasında, şiddet iddialarına değinmemesi nedeniyle Trump'ı eleştirdi.

Porter'ın yerine göreve gelen David Sorensen da yine eski eşi tarafından kendisine fiziki ve duygusal şiddet uygulamakla eleştirildi.

Rob Porter Donald Trump'a bir belgeyi gösterirken

Eski eşii farklı farklı yaşanan olaylarda, eski kocasının ayağının üzerinden arabayla geçtiğini, kendisini bir duvara fırlattığını ve elinde sigara söndürdüğünü öne sürdü.

Yaptığı açıklamayla suçlamaları reddeden ve hayatında hiçbir kadına şiddet uygulamadığını belirten Sorensen da, birkaç gün sürdürdüğü bu görevden istifa etti.

John Kelly'e eleştiriler arttı

Yaşananların ardından ABD medyasında, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'ye yönelik eleştiriler arttı.

ABD medyasındaki haberlerde Kelly'nin işe alımlarda, personelin geçmişindeki uygunsuz davranışlara göz yumduğunu eleştirileri yapıldı.

Kelly, istifası ardından Porter'dan övgüyle bahsetti ve kendisinin Beyaz Saray'da önemli işlere imza attığını belirtti. Bu açıklama da eleştirilere neden oldu.

John Kelly (Solda) ve Rob Porter (Sağda)

Kelly, artan eleştiriler ardından yaptığı yeni bir açıklamada ise suçlamalardan geçmişte haberi olmadığını, ev içi şiddeti kabul edilemez bulduğunu söyledi.

New York Times gazetesi, Kelly'nin Cuma günü ise, Beyaz Saray'daki yetkililere istifa etmek istediğini söylediğini yazdı.

Kelly henüz resmi olarak istifa başvurusunda bulunmadı.

Beyaz Saray'ı karıştıran 'eski eşlere şiddet' skandalı

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