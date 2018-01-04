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Beyaz Saray’ın Batı Kanadında Kişisel Telefonlara Yasak Geliyor

04.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sözcü Sarah Huckabee Sanders, yaptığı yazılı açıklamada Beyaz Saray’ın idari binalarında kişisel cep telefonu kullanımına yasak getireceklerini açıkladı. Buna göre, çalışanlar ve idari birimlerin yer aldığı Batı Kanadı’na gelen konuklar kişisel cep telefonlarını yanlarında taşıyamayacak.

Beyaz Saray'ın idari binalarında kişisel cep telefonu kullanımına yasak geliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, yaptığı yazılı açıklamada yasağın gelecek haftadan itibaren uygulanacağını söyledi.

Açıklamada, "Beyaz Saray'daki teknoloji sistemlerinin güvenliği Trump yönetimi için en öncelikli konudur. Bu nedenle Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda ne çalışanların ne de misafirlerin kişisel cihazlarını kullanmalarına izin verilecektir. Çalışanlar işlerini resmi cihazlarından halledebilecekler ve Amerikan halkına hizmetlerini sürdüreceklerdir” ifadeleri yer aldı.

Sanders ayrıca yasak kararının sızıntılardan kaynaklanmadığına, tedbir amaçlı olduğuna dikkat çekti. Haber ajansı Associated Press, Sanders'ın, "Çalışanlar ve misafirler kişisel telefonlarını Batı Kanadı'nın (Beyaz Saray'ın idari birimlerinin yer aldığı bölüm) girişinde emanet bırakabilecek” dediğini yazdı.

Yasağın kararının arkasında Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly olduğu belirtiliyor. Kelly sızıntılarla mücadele dışında ilave güvenlik önlemlerinden yana.

Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Beyaz Saray çalışanlarına verdikleri gizli brifingde, kişisel telefonların uygunsuz kullanımının Çin, Rusya ve başka ülkelerden saldırılara davetiye çıkaracağının söylendiği de gelen haberler arasında.

Karardan memnun olmayan çalışanlar ise, gerekli durumlarda aileleriyle nasıl irtibat kuracakları konusunda sıkıntı yaşamaktan korkuyor. Bu konuyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Yasak açıklaması Başkan Donald Trump ile eski baş stratejisti Steve Bannon arasında patlak veren krizin ardından geldi. Bannon, yakında çıkması beklenen bir kitapta Trump ve ailesinden bazı kişileri eleştiriyor.

Kitabın yazarı Michael Wolff'un Beyaz Saray'da Steve Bannon ve Genel Sekreter Yardımcısı Katie Walsh'la röportaj yaptığı biliniyor. Haber kuruluşu Axios'a göre Beyaz Saray'da fazlasıyla zaman geçiren Wolff'ta röportajların ses kayıtları mevcut. Ancak yazarın, bu kayıtları kişisel cep telefonuyla yapıp-yapmadığı bilinmiyor.

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