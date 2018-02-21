Beyin Kanseri Tedavisinde Elektrot Başlığı

Her yıl, Amerika’da yaklaşık 78 bin ve dünyada 400 bin civarında beyin kanseri vakası kaydediliyor. Tedavisi çok zor olan bu kanser türünü yenebilen hasta sayısı çok az. Ancak geliştirilen yeni terapiler, hastaların daha uzun ve normal hayatlar yaşamasına yardımcı oluyor.

Elektrotlarla dolu bu başlık, Joyce Endresen’in beynini elektrikli bir alana dönüştürüyor.

Joyce Endresen, “Birçok kişi bana bu başlığı sordu. Küçük çocuklar ‘Kafandaki nedir?’ diye sorduklarında, onlara bunun süper kahraman başlığı olduğunu söylüyorum,” diyor.

Eğer Endresen süper kahramansa, en büyük düşmanı beyin kanseri. Teşhis, 2014 yılında konmuş: “Korkunç bir şoktu. İlk aylar eşim ve ben mahvolduk. Çok ağladık.”

Endresen ameliyat olmuş, kemoterapi ve radyoterapi görmüş. Elektrot başlığıysa, yeni geliştirilmiş bir terapi yöntemi.

Elektromanyetik alanlar, hücre yenilenmesini engelliyor, bu da kanser hücrelerini öldürüyor.

Northwestern Üniversitesi'nden Doktor Roger Stupp, “İlk başladığımızda, bu terapi kulağa bilim kurgu gibi geliyordu. Bence bu başlık, kanser terapilerinin ne kadar geliştiğini gösteriyor,” diyor.