Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

"Sadece iki hafta sonra, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişi; dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar."

Cerf'in çalışmalarından birinde, bazı film özetlerini izleyen insanların beyinleri aynı faaliyet kalıplarını gösterdiler - bir nevi elektrik senkronizasyonu. Bu da bilgisayar ekranında izlendi.

BBC İspanyolca Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor" diyor.

İnsanlar birlikte zaman geçirmeye başladıklarında, beyin dalgalarının benzer görünmeye başladığını buldu. Hatta bazı vakalarda birebir aynı bile olabiliyor.

Sadece sinyallerin iletimini değil, ayrıca insanların farklı uyaranlara tepkiler verirken hangi beyin bölgelerinin faaliyete geçtiğini gösteren beyin röntgenlerini kullanarak.

Olabilir. En azından ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Dr. Moran Cerf'in beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yaptığı çalışmalara göre durum böyle.

Bu yüzden, akademisyene göre, hayatta alabileceğiniz en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek.

"Yakınınızdaki insanların, bir kişinin farkına varabileceğinin veya açıklayabileceğinin ötesinde, sizin gerçekliğiniz üzerinde bir etkisi var. Bu etkilerden biri onlarla benzer hale gelmeniz" diyor Cerf.

"Eğer kötü bir partneriniz varsa ve bu kişiyle 10 yıl geçirirseniz, bu kararın hayatınızda önemli bir etkisi olacak."

Hikayeleri nasıl oluştururuz?

Seçimlerimizin kişisel tatmin seviyesini nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalarında, Cerf belirli bir anda alınan kararları, bunları uzun dönemde nasıl hatırladığımız ve bu kararları diğer insanlarla nasıl karşılaştırdığımız gibi bir dizi faktörü analiz ediyor.

Nörologlar, bazı insanların hikaye oluşturmada ya da aldıkları kararlarla ilgili kendilerine olumlu hikayeler anlatmada çok başarılı olduklarını söylüyor.

"Gerçekten çok kötü tecrübeler yaşamış insanlar var ama beyinlerini kullanarak onları yorumlamak için hâlâ inanılmaz yollar bulabiliyorlar. Bir tecrübeyi sentez etmek için farklı bir yol."