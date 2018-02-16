HABER

Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

16.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Nörolog Moran Cerf'e göre, hayatta alabileceğiniz en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek. Çünkü ona göre beyinlerimiz, etrafımızdakilerin beyinlerine bir süre sonra uyum sağlıyor.

Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

Olabilir. En azından ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Dr. Moran Cerf'in beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yaptığı çalışmalara göre durum böyle.

Cerf, on yılı aşkın süredir insanların karar alma süreçlerini inceliyor.

Sadece sinyallerin iletimini değil, ayrıca insanların farklı uyaranlara tepkiler verirken hangi beyin bölgelerinin faaliyete geçtiğini gösteren beyin röntgenlerini kullanarak.

İnsanlar birlikte zaman geçirmeye başladıklarında, beyin dalgalarının benzer görünmeye başladığını buldu. Hatta bazı vakalarda birebir aynı bile olabiliyor.

BBC İspanyolca Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor" diyor.

Elektrik sinyallerinin senkronizasyonu

Cerf'in çalışmalarından birinde, bazı film özetlerini izleyen insanların beyinleri aynı faaliyet kalıplarını gösterdiler - bir nevi elektrik senkronizasyonu. Bu da bilgisayar ekranında izlendi.

"Sadece iki hafta sonra, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişi; dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar."

Bu yüzden, akademisyene göre, hayatta alabileceğiniz en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek.

"Yakınınızdaki insanların, bir kişinin farkına varabileceğinin veya açıklayabileceğinin ötesinde, sizin gerçekliğiniz üzerinde bir etkisi var. Bu etkilerden biri onlarla benzer hale gelmeniz" diyor Cerf.

"Eğer kötü bir partneriniz varsa ve bu kişiyle 10 yıl geçirirseniz, bu kararın hayatınızda önemli bir etkisi olacak."

Hikayeleri nasıl oluştururuz?

Seçimlerimizin kişisel tatmin seviyesini nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalarında, Cerf belirli bir anda alınan kararları, bunları uzun dönemde nasıl hatırladığımız ve bu kararları diğer insanlarla nasıl karşılaştırdığımız gibi bir dizi faktörü analiz ediyor.

Nörologlar, bazı insanların hikaye oluşturmada ya da aldıkları kararlarla ilgili kendilerine olumlu hikayeler anlatmada çok başarılı olduklarını söylüyor.

"Gerçekten çok kötü tecrübeler yaşamış insanlar var ama beyinlerini kullanarak onları yorumlamak için hâlâ inanılmaz yollar bulabiliyorlar. Bir tecrübeyi sentez etmek için farklı bir yol."

En iyi araç

Peki bunu yapabilmesi için beynimizi nasıl eğitebiliriz?

"Daha önce bunu yapmamışsanız, gerçeği farklı şekilde yorumlamaya başlamak zor olabilir. En kısa yol kendinizi bu kabiliyeti olan insanlarla çevrelemek" diyor Cerf.

"Eğer onlarla vakit geçirirseniz kendinizi daha tatmin olmuş hissedeceksiniz. Dünyayı benzer şekilde görmeye başlayacaksınız" diyor.

"Ve bu her halükarda olacak. Bunu bilinçli şekilde yapmanıza gerek yok. Beyin uyumunun avantajı bu."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyin iletişim Nörolog Moran Cerf

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

ABD ve Türkiye’den ‘Stratejik Ortaklık’ Açıklaması

ABD ve Türkiye’den ‘Stratejik Ortaklık’ Açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.