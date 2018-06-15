Beyrut’ta Bayram Karşılaması

Lübnan, ramazan ayının bitişini arife gecesi sokak etkinlikleriyle kutladı.
Arap dünyasının en kozmopolit ülkesi olan Lübnan’da Müslüman ve Hristiyan nüfus oranları birbirine oldukça yakın. En son 2014 yılında yapılan çalışmaya göre ülke nüfusunun yüzde 54’ü Müslüman, yüzde 40’ı Hristiyan, yüzde 6’sı ise Dürzi.
Ülkede iç savaşın ardından köyler, ilçeler ve hatta kentler din ve mezheplerin yoğunluğuna göre bölündü. Ancak hem siyasetin hem de ticaret ve sanatın merkezi olan Beyrut sadece Lübnan’da değil bölge içinde farklı etnik ve dini grupların birlikte yaşadığı kozmopolit bir kent.
Ülkedeki bu sosyolojik duruma ek olarak yoğun geçen seçim dönemi, ekonomik krizin iyice hissedilir olması gibi gerekçelerle bu yıl ramazan ayı sakin geçti. Ramazan boyunca ülke genelinde önceki yıllara göre az sayıda sokak etkinliği yapılırken, bu etkinliklere katılımın az olması da dikkat çekti. Bu duruma ilişkin, insanların harcama yapmaktan kaçındığı değerlendirmeleri yapılıyor.
Şii ve Sünnilerden oluşan Müslüman kesim ramazan ayında ağırlıklı olarak camilerde ve dini mekanlarda dini içerikli programlar gerçekleştirdi. Bazı sokaklara ve caddelere yerleştirilen ramazan ayına dair sembollerin dışında Beyrut’ta ramazan ayının arife gecesine kadar sakin geçtiği söylenebilir.
Arife gecesi ise başkent Beyrut’un bazı noktalarında halka açık çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin en dikkat çekeni ise, kent merkezindeki meydanda gerçekleştirilen kura çekimi, müzik, çocuklar için animasyon ve yerel kıyafetleri ile satıcıların da olduğu eğlence programı oldu.
Resmi kurumların da bulunduğu meydan, çöp protestolarının ardından halka kapatılmıştı. Birkaç ay önce yeniden halka açılan meydan etrafındaki kafe ve restoranların ramazan ayı ile birlikte yeniden canlanmaya başlaması dikkat çekti.
Işıklandırılan meydanda ramazan ayı boyunca canlı müzik ve konuklu canlı yayınların yapıldığı bir alan oluşturuldu ancak bölge, arife gecesine kadar tenhalığını korudu.
Arife gecesi ise, Beyrut’un farklı sokaklarında yardım dernekleri yararına çocukların rol aldığı küçük temsiller, kermesler ve saat meydanındaki eğlenceye katılım önceki günlere göre oldukça fazlaydı.
Ramazan bayramını Beyrut’ta geçirmeyi tercih edenlerin yanı sıra çok sayıda insanın da Beyrut dışındaki bölgelerde yaşayan ailelerinin yanına gittiği gözlendi.
Resmi yetkililerin bir kısmı da bayramı Beyrut dışında geçirmeyi tercih etti.
Ramazan ayını sakin geçiren Beyrut, arife gecesi eğlenceleri ile bayramı karşıladı.
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!
Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum