Beyrut’ta Bayram Karşılaması

Lübnan, ramazan ayının bitişini arife gecesi sokak etkinlikleriyle kutladı.

Arap dünyasının en kozmopolit ülkesi olan Lübnan’da Müslüman ve Hristiyan nüfus oranları birbirine oldukça yakın. En son 2014 yılında yapılan çalışmaya göre ülke nüfusunun yüzde 54’ü Müslüman, yüzde 40’ı Hristiyan, yüzde 6’sı ise Dürzi.

Ülkede iç savaşın ardından köyler, ilçeler ve hatta kentler din ve mezheplerin yoğunluğuna göre bölündü. Ancak hem siyasetin hem de ticaret ve sanatın merkezi olan Beyrut sadece Lübnan’da değil bölge içinde farklı etnik ve dini grupların birlikte yaşadığı kozmopolit bir kent.

Ülkedeki bu sosyolojik duruma ek olarak yoğun geçen seçim dönemi, ekonomik krizin iyice hissedilir olması gibi gerekçelerle bu yıl ramazan ayı sakin geçti. Ramazan boyunca ülke genelinde önceki yıllara göre az sayıda sokak etkinliği yapılırken, bu etkinliklere katılımın az olması da dikkat çekti. Bu duruma ilişkin, insanların harcama yapmaktan kaçındığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Şii ve Sünnilerden oluşan Müslüman kesim ramazan ayında ağırlıklı olarak camilerde ve dini mekanlarda dini içerikli programlar gerçekleştirdi. Bazı sokaklara ve caddelere yerleştirilen ramazan ayına dair sembollerin dışında Beyrut’ta ramazan ayının arife gecesine kadar sakin geçtiği söylenebilir.