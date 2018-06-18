Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Dünya Kupası maçlarını kafe ve restoranlarda kurulan dev ekranlardan takip ediyor. Dünya Kupası başlamadan bazı kafe ve restoranlar maçları yayınlayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ramazan Bayramı'nın devam etmesi nedeniyle kent merkezinin farklı noktalarına kurulmuş olan dev ekranlardan maçları takip eden çok sayıda Beyrutlu olduğu dikkat çekti.

En fazla destekçisi olan takımsa Brezilya milli takımı gibi görünüyor. Brezilya’nın dünya futbolundaki payının yanısıra Brezilya’da çok sayıda Lübnanlının olmasının da bu durumda etkili olduğu kaydediliyor.

Diğer taraftan Beyrut valiliği “Dünya Kupası süresince kentte Lübnan bayrağı dışında herhangi bir ülkenin bayrağının asılmasının yasaklandığını” belirten bir açıklama yayınladı. Bu nedenle, kent sokaklarında kupaya katılan ülkelerin büyük boy bayrakları asılmadı ancak araçlarda ve bazı kafe-restoranlarda küçük boy dünya ülkeleri bayraklarını görmek mümkün. Yine destekleri ülkelerin maç kazanmasının ardından kent sokaklarında tur atarak kutlama yapan küçük araç konvoylarında çeşitli ülkelerin bayraklarına da rastlanabiliyor.

Dünya Kupası Lübnan siyaseti için de bir dizi görüşmenin gerçekleştiği bir süreç oldu. Yeni hükümeti kurmakla görevli olan eski başbakan Saad Hariri Moskova’da yapılan Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye ve mülteciler dosyaları başta olmak üzere çeşitli konularda bir görüşme yapan Hariri’nin törene katılan diğer liderlerle de biraraya geldiği kaydedildi.

