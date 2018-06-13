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Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Korkunç olay Brezilya'da yaşandı. İnternette kısa sürede viral olan videoda 13 yaşındaki iki kız çocuğunun şiddetli bir kavgaya tutuştuğu görülüyor.

Ancak dakikalarca süren kavgadaki korkunç detay kızlardan birinin elinde bıçak tutuyor olması.

Öte yandan kavgayı izleyen kalabalıkta bıçak tutan kızın annesinin de olduğu beirtildi.

Videoda diğer kıza küfrederek, kendi kızını bıçaklaması için yüreklendiren kadının kızın annesi olduğu öne sürüldü.

Kavga şans eseri bir kaç sıyrıkla atlatıldı. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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