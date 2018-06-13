Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!

Ancak dakikalarca süren kavgadaki korkunç detay kızlardan birinin elinde bıçak tutuyor olması.
Öte yandan kavgayı izleyen kalabalıkta bıçak tutan kızın annesinin de olduğu beirtildi.
Videoda diğer kıza küfrederek, kendi kızını bıçaklaması için yüreklendiren kadının kızın annesi olduğu öne sürüldü.
Kavga şans eseri bir kaç sıyrıkla atlatıldı. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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