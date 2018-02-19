Biden, Ukrayna Başsavcısı'ndan 'O... çocuğunu' diye bahsetti

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ukraynalı yetkililer hakkındaki sözleri, Ukrayna basınında epey sansasyon yarattı. Barack Obama, başkanlığı döneminde Ukrayna’yı bir kez bile ziyaret etmemiş, buralarla olan ilişkileri, yardımcısı Biden kanalıyla yürütmüştü. Ukrayna’yı özellikle 2014’ün Şubat ayında Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilalden sonra defalarca ziyaret eden Biden, Ukrayna’nın yeni yönetimine çeşitli konularda etki etmiş hatta Batı yanlısı liderlerin kendi içlerinde çatışmaya başlaması üzerine Kiev’e gelerek, çatışmaları en azından bir süreliğine erteletmişti.

“GÖREVDEN ALMAZSANIZ KREDİ VERMEYİZ”



Odatv'nin aktardığına göre, fakat Biden’ın Ukrayna yönetimine ne şekilde etki ettiği ve nasıl bir üslupla yaklaştığı, geçtiğimiz haftalarda görüldü. Amerika’da Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) toplantısında konuşan Biden, isim vermeden, Ukrayna’nın iki yıl önceki başsavcısından “o... çocuğu” (son of bitch) diye bahsetti. 2015 sonlarında Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile görüştüğünü belirten Biden, bu görüşmede onlardan, yolsuzluklarla mücadele edemeyen dönemin Ukrayna Başsavcısı Viktor Şokin’i görevden almalarını talep ettiğini, aksi takdirde ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolar kredi vermeyeceğini söylediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun buna itiraz ettiğini Biden’ın buna karar verme yetkisinin olmadığını, böyle konuların ABD Başkanı’nı ilgilendiren bir konu olduğunu hatırlatması üzerine verdiği yanıtta kendisinin ABD Başkanı’nın iradesini yansıttığını söylediğini aktaran Biden, “Benim Kiev’den ayrılmama altı saat var. Eğer bu süre içinde başsavcıyı görevden almazsanız, krediyi alamazsınız” dediğini aktardı. Başsavcının görevden alınması konusunda da Biden, “Sonunda o o... çocuğunu görevden aldılar”, diye konuştu.