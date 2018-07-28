Bild: 'Erdoğan Eylül Sonunda Almanya'ya Gidiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haber verildi. Bild gazetesi, Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Federal Dışişleri Bakanlığı, haberi yalanlamazken, bir yetkili "Başbakan Merkel’in resmi temasları bir hafta önce duyurulur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılından bu yana ilk kez Berlin’e gelmiş olacak. Erdoğan o dönem başbakandı. Bild gazetesi, Erdoğan’ın Merkel’le bir araya geleceğini, ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de onuruna ‘Devlet yemeği’ verileceğini de duyurdu.

Erdoğan, son olarak geçen yıl Temmuz ayında Hamburg’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak için Almanya’ya gelmişti. Yine geçen yıl Nisan ayında düzenlenen referandum oylaması öncesinde, Erdoğan’ın Almanya’da miting düzenlemek istediğine ilişkin haberler tepkilere neden olmuş, hükümet diplomatik yollar üzerinden söz konusu mitinge olumlu bakmadığını açıklamıştı. Ardından Erdoğan’ın G20 toplantısı kapsamında Hamburg’da Türk vatandaşlarına seslenmesi için yapılan tüm salon başvurularının reddedildiği ve salon bulunamadığını öne sürülmüştü.