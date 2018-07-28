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Bild: 'Erdoğan Eylül Sonunda Almanya'ya Gidiyor'

28.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haber verildi. Bild gazetesi, Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı

Bild: 'Erdoğan Eylül Sonunda Almanya'ya Gidiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haber verildi. Bild gazetesi, Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Federal Dışişleri Bakanlığı, haberi yalanlamazken, bir yetkili "Başbakan Merkel’in resmi temasları bir hafta önce duyurulur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılından bu yana ilk kez Berlin’e gelmiş olacak. Erdoğan o dönem başbakandı. Bild gazetesi, Erdoğan’ın Merkel’le bir araya geleceğini, ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de onuruna ‘Devlet yemeği’ verileceğini de duyurdu.

Erdoğan, son olarak geçen yıl Temmuz ayında Hamburg’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak için Almanya’ya gelmişti. Yine geçen yıl Nisan ayında düzenlenen referandum oylaması öncesinde, Erdoğan’ın Almanya’da miting düzenlemek istediğine ilişkin haberler tepkilere neden olmuş, hükümet diplomatik yollar üzerinden söz konusu mitinge olumlu bakmadığını açıklamıştı. Ardından Erdoğan’ın G20 toplantısı kapsamında Hamburg’da Türk vatandaşlarına seslenmesi için yapılan tüm salon başvurularının reddedildiği ve salon bulunamadığını öne sürülmüştü.

2016’da Alman Federal Meclisi’nin Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması, Almanya’ya sığınan Gülen yanlıları, gazeteci Deniz Yücel’le insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle yaşanan gerilim nedeniyle 2017 yılını krizlerle geçiren Almanya ile Türkiye arasında son aylarda ilişkilerin normallleşmesi için karşılıklı girişimler yaşanıyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel, Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden ötürü kutlayan ilk Batılı liderler arasında yer aldılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, özellikle eski Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel‘le bir kaç defa bir araya gelerek, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını vurguladı.

12 Temmuz’da Merkel ve Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında biraraya geldikten sonra Alman kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediğini ve konunun Brüksel’de ele alındığını açıklamıştı.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürürlüğe sokulan ve iki yıl süren OHAL’in kaldırılmasından sonra, Berlin Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerindeki sınırlandırma yaptırımlarını da kaldırdığını açıkladı ve Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında hafifletmeye gitti.

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