Bilgisayar İşlemcilerindeki Güvenlik Açığı Endişe Yarattı

Teknoloji şirketi Intel, işlemcilerinde keşfedilen güvenlik açığını düzeltmek için yapılacak güncellemelerin, bilgisayarları yavaşlatacağına dair endişelere gerek olmadığı görüşünde. Firmalar ve müşteriler ise yeni yazılım güncellemelerinin, bilgisayarlarını yavaşlatıp-yavaşlatmayacağını hala bilmiyor. Ancak bu güvenlik açıkları, neredeyse her bilgisayarı sanal saldırılara karşı korunmasız bırakıyor.

Dünyanın bir numaralı işlemci üreticisinden yapılan yazılı açıklamada, "Intel, bu güncellemelerin büyük ölçüde iş yoğunluğuna bağlı olduğunu ve ortalama bir bilgisayar kullanıcısına önemli bir etkisi olmayacağına inanmayı sürdürüyor” denildi. Amazon, Apple ve Microsoft'un güncellemeler sonrası performans kaybına uğramadıkları yönündeki açıklamalarına da atıfta bulunuldu.

Meltdown adı verilen güvenlik açığı sadece Intel çip kullanan elektronik cihazları etkiliyor. Spectre adlı ikinci açıksa, son 10 yılda üretilmiş tüm bilgisayar çiplerini etkiliyor. Google, Firefox ve Microsoft, bilgisayar korsanlarının Spectre'ı kullanarak başlatacakları olası saldırılara karşı internet tarayıcılarında önlemler aldı.