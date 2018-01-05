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Bilgisayar İşlemcilerindeki Güvenlik Açığı Endişe Yarattı

05.01.2018 22:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Meltdown adı verilen güvenlik açığı sadece Intel çip kullanan elektronik cihazları etkiliyor. Spectre adlı ikinci açıksa, son 10 yılda üretilmiş tüm bilgisayar çiplerini etkiliyor.

Teknoloji şirketi Intel, işlemcilerinde keşfedilen güvenlik açığını düzeltmek için yapılacak güncellemelerin, bilgisayarları yavaşlatacağına dair endişelere gerek olmadığı görüşünde. Firmalar ve müşteriler ise yeni yazılım güncellemelerinin, bilgisayarlarını yavaşlatıp-yavaşlatmayacağını hala bilmiyor. Ancak bu güvenlik açıkları, neredeyse her bilgisayarı sanal saldırılara karşı korunmasız bırakıyor.

Dünyanın bir numaralı işlemci üreticisinden yapılan yazılı açıklamada, "Intel, bu güncellemelerin büyük ölçüde iş yoğunluğuna bağlı olduğunu ve ortalama bir bilgisayar kullanıcısına önemli bir etkisi olmayacağına inanmayı sürdürüyor” denildi. Amazon, Apple ve Microsoft'un güncellemeler sonrası performans kaybına uğramadıkları yönündeki açıklamalarına da atıfta bulunuldu.

Meltdown adı verilen güvenlik açığı sadece Intel çip kullanan elektronik cihazları etkiliyor. Spectre adlı ikinci açıksa, son 10 yılda üretilmiş tüm bilgisayar çiplerini etkiliyor. Google, Firefox ve Microsoft, bilgisayar korsanlarının Spectre'ı kullanarak başlatacakları olası saldırılara karşı internet tarayıcılarında önlemler aldı.

Hükümetler ve güvenlik uzmanlarından gelen haberler henüz böyle siber saldırıların olmadığı yönünde. Ancak bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarıyla ilgili teknik verileri inceledikten sonra harekete geçmesinden endişe ediliyor.

Uzmanlara göre kişisel bilgisayarların etkilenmesi daha yüksek bir olasılık, zira zararlı içeriklere sahip internet sitelerini ziyaret etme oranı bilgisayarlarda da fazla. Büyük şirketlerin bilgisayar sistemleri internetteki riskli siteler için kullanılmadığından sadece Meltdown saldırılarına açık durumda.

Microsost, Windows işletim sistemi için yazılım güncellemesi (yama) yayınladı. Google, Chromebook dizüstü bilgisayarların çoğunun güvenli olduğunu açıkladı. Son işletim sistemi Sierra'ya sahip Apple bilgisayar kullanıcılarının ise güvenlikte olduğu belirtiliyor.

Ancak Apple'in, iPhone ve iPad gibi iOS tabanlı cihazlarındaki tüm internet arama motorları da tehlike altında. Bu da Apple'in yüz milyonlarca kullanıcısı için bir yama hazırlaması gerektiği anlamına geliyor.

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