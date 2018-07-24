Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

Son dönemlerin gözde işi e-spor oyunculuğu bütün dünyanın ilgisini çekiyor… Bu iş kolu son dönemde oldukça ilginç bir olaya da tanıklık etti.
EN SEKSİ SUNUCUDAN AYRILDI
Son dönemde pek de başarılı olmayan Meksikalı e-spor oyuncusu Douglas Martin, kız arkadaşı Yanet Garcia’dan ayrıldığını açıkladı.
Call of Duty oyunu ile şöhrete kavuşan Martin son dönemde performansının çok düştüğünü söylerken, ayrılık kararını YouTube üzerinden duyurdu. Martin, “Benim sadece Call of Duty oynamaya odaklanmam gerek. Benim bir kız arkadaşa ayıracak zamanım yok” ifadesini kullandı.
Martin’in açıklamalarının ardından seksi bir fotoğrafını paylaşan Garcia, çok sayıda beğeni ve destek mesajı alırken, “Kalbim kırıldı” yorumunu yaptı. Instagram üzerinden 6.5 milyon takipçisi olan Garcia’nın YouTube’da 480.000 takipçisi bulunurken, eski erkek arkadaşı Martin’i ise Instagram’da 1.5 milyon takipçisi ve YouTube üzerinde ise 2.5 milyon takipçisi var.
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