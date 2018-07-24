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Bilgisayar oyunu oynayacağım diye en seksi sunucuyu terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Profesyonel bilgisayar oyuncusu Douglas Martin, dünyanın en seksi hava durumu sunucularından biri olarak tanınan kız arkadaşı Yanet Garcia'dan ayrıldı. Martin konuya ilişkin şoke eden bir açıklama yaptı, "Benim kız arkadaşa ayıracak zamanım yok. Oyun oynamam gerek" dedi.

Son dönemlerin gözde işi e-spor oyunculuğu bütün dünyanın ilgisini çekiyor… Bu iş kolu son dönemde oldukça ilginç bir olaya da tanıklık etti.

EN SEKSİ SUNUCUDAN AYRILDI

Son dönemde pek de başarılı olmayan Meksikalı e-spor oyuncusu Douglas Martin, kız arkadaşı Yanet Garcia’dan ayrıldığını açıkladı.

ayayirlaik-insta

Call of Duty oyunu ile şöhrete kavuşan Martin son dönemde performansının çok düştüğünü söylerken, ayrılık kararını YouTube üzerinden duyurdu. Martin, “Benim sadece Call of Duty oynamaya odaklanmam gerek. Benim bir kız arkadaşa ayıracak zamanım yok” ifadesini kullandı.

yanet-instagram

Martin’in açıklamalarının ardından seksi bir fotoğrafını paylaşan Garcia, çok sayıda beğeni ve destek mesajı alırken, “Kalbim kırıldı” yorumunu yaptı. Instagram üzerinden 6.5 milyon takipçisi olan Garcia’nın YouTube’da 480.000 takipçisi bulunurken, eski erkek arkadaşı Martin’i ise Instagram’da 1.5 milyon takipçisi ve YouTube üzerinde ise 2.5 milyon takipçisi var.


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bilgisayar oyunu Call of Duty Yanet Garcia douglas martin esn sesksi sunucu ayrılık

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Küçücük odada bilgisayar başında 15 saat oyun oynayarak yaptığı şeyi spor sanan embesil bir nesil yetişiyor
Douglas yanlış şeyleri tutuyorsun.
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