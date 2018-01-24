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Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Klon koyun Dolly'den yıllar sonra tıp dünyası yeni bir atılımla dünyanın gündemine oturdu. Çin'de bilim insanları, iki makak maymununu klonladı.

Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Çinli bilim insanları, Zhong Zhong ve Hua Hua isimli uzu kuyruklu makak maymunlarını klonladıklarını açıkladı. İlk defa bir primitif canlının klonlandığını açıklayan yetkililer somatik hücre nükleer transferi yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Çin Nörobilim Enstitüsü Bilim Akademisi’nde yapılan araştırma sonrasında, “İnsanlar da primat. Yani bu türü klonlamak, insanları klonlamak gibi bir şey ve teknik olarak bunun önünde bir engel kalmadığını gözler önüne seriyor. Fakat henüz bunun bir insan üzerinde denenmesi gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Yetkililer 1996’da İskoçya’da dünyaya gelen klon koyun Dolly’den sonra ilk defa bir primatın klonlandığını açıkladı. Dolly’den beri inek, domuz, köpek ve fare gibi birçok hayvan klonlanmıştı.

Tıp dergisi Cell’de yayınlanan makalede Çinli ekibin çok sayıda deneme yaptığı belirtilirken, “2 makak maymununun dünyaya gelmesi için 127 yumurta kullanıldı” ifadesini kullandı.

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çin bilim tıp dünyası klonlama makak maymunu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tek kelime SAFSATA.
İyi Haber.Asrın liderinden de bir tane kopyalar hedef 2123 deriz
olabilir
insan üzerinde denemişdir bu hıyarlar gizliden gizliden. yaptıkları çalışmalarda boşa gitmesin diye gerçekleştirebildikleri şeyleri piyasaya yermisin diye sunuyor işte. Ben yemem siz yiyin.. ben çay alayım.
babamı da klonlayın lütfen.
Ulan rahat bırakın şu hayvanları ya
Elin yabancısı yapar, bizimkiler dalga geçer.
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