Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Çinli bilim insanları, Zhong Zhong ve Hua Hua isimli uzu kuyruklu makak maymunlarını klonladıklarını açıkladı. İlk defa bir primitif canlının klonlandığını açıklayan yetkililer somatik hücre nükleer transferi yöntemini uyguladıklarını ifade etti.
Çin Nörobilim Enstitüsü Bilim Akademisi’nde yapılan araştırma sonrasında, “İnsanlar da primat. Yani bu türü klonlamak, insanları klonlamak gibi bir şey ve teknik olarak bunun önünde bir engel kalmadığını gözler önüne seriyor. Fakat henüz bunun bir insan üzerinde denenmesi gibi bir durum söz konusu değil” dedi.
Yetkililer 1996’da İskoçya’da dünyaya gelen klon koyun Dolly’den sonra ilk defa bir primatın klonlandığını açıkladı. Dolly’den beri inek, domuz, köpek ve fare gibi birçok hayvan klonlanmıştı.
Tıp dergisi Cell’de yayınlanan makalede Çinli ekibin çok sayıda deneme yaptığı belirtilirken, “2 makak maymununun dünyaya gelmesi için 127 yumurta kullanıldı” ifadesini kullandı.
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