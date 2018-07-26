Bilim insanları açıkladı! 2050'de kendi cenazenize katılabilirsiniz!

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın haberine göre günümüzdeki gelişmelere bakıldığında, insan beyninin bir gün bilgisayarlara kopyalanabileceği öngörüsünden çok daha ileri bir gelişme yaşanabilir. Gelecek bilimciler bilgisayar teknolojisinin kopyadan ziyade aklımızın bir uzantısı haline dönüşebileceğini düşünüyor. Üstelik bu gelişmeye yaklaşık 30 yıl sonra, 2050'den itibaren tanıklık etmek mümkün.

BİR ANDROİD'İN BEDENİNDE YAŞAM

Gelecek bilimci Dr. Ian Pearson'a göre buluta yüklenen insan zihni, bedenin ölümünden sonra dahi ‘mutlu bir şekilde' çalışmaya devam edebilecek. Buluttaki verilerin aktarıldığı bir Android robotun bedeninde kendi cenaze töreninize katılıp ardından hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebileceksiniz.

'40 YAŞ ALTI ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TADACAK'

Pearson daha önceki yazılarında yine robotlar aracılığıyla insanların ölümsüzlüğü tadacağı öngörüsünü aktarmıştı.

"Eğer bu yazıyı 40'ın altında okuyorsanız, kötü bir hastalık olmadıkça muhtemelen ölmeyeceksiniz" diyen Pearson genetik mühendisliğiyle vücut parçalarının yenilenmesi, robot bedenlerine geçiş, sanal dünyada yaşamak gibi olasılıkların hayata geçirilebileceğini belirtiyor.