Bilim insanları açıkladı! 2050'de kendi cenazenize katılabilirsiniz!

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın haberine göre günümüzdeki gelişmelere bakıldığında, insan beyninin bir gün bilgisayarlara kopyalanabileceği öngörüsünden çok daha ileri bir gelişme yaşanabilir. Gelecek bilimciler bilgisayar teknolojisinin kopyadan ziyade aklımızın bir uzantısı haline dönüşebileceğini düşünüyor. Üstelik bu gelişmeye yaklaşık 30 yıl sonra, 2050'den itibaren tanıklık etmek mümkün.
BİR ANDROİD'İN BEDENİNDE YAŞAM
Gelecek bilimci Dr. Ian Pearson'a göre buluta yüklenen insan zihni, bedenin ölümünden sonra dahi ‘mutlu bir şekilde' çalışmaya devam edebilecek. Buluttaki verilerin aktarıldığı bir Android robotun bedeninde kendi cenaze töreninize katılıp ardından hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebileceksiniz.
'40 YAŞ ALTI ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TADACAK'
Pearson daha önceki yazılarında yine robotlar aracılığıyla insanların ölümsüzlüğü tadacağı öngörüsünü aktarmıştı.
"Eğer bu yazıyı 40'ın altında okuyorsanız, kötü bir hastalık olmadıkça muhtemelen ölmeyeceksiniz" diyen Pearson genetik mühendisliğiyle vücut parçalarının yenilenmesi, robot bedenlerine geçiş, sanal dünyada yaşamak gibi olasılıkların hayata geçirilebileceğini belirtiyor.
SADECE ZENGİNLER ÖLÜMSÜZLEŞEBİLİR
Belirtilen olasılıklar dahilinde bir şekilde dünyada kalmak herkes için mümkün olmayabilir.
Dünya genelinde radikal bir değişim yaşanmadığı sürece insanların zihinlerinin aktarılabileceği bulut ya da robotların oldukça yüksek fiyatlı olacağı tahmin ediliyor. Bu durum ise öngörüldüğü çerçevede ölümsüzlüğe erişebilmeyi nitelik ya da isteğe değil yalnızca paraya bağlı hale getirebilir.
DEPOLAMAYI ELİNDE TUTAN ŞİRKETLER FİKİRLERİN SAHİBİ HALİNE GELEBİLİR
İnsan zihinlerinin depolanabileceği büyüklükte bulutların dev özel şirketlerin tekelinde toplanması ihtimali konuya ilişkin çeşitli soru işaretleri yaratıyor.
Gelecek bilimcilere göre Amazon, Google, Facebook ya da Apple gibi şirketler depoladıkları fikirleri insanların ellerinden alabilir yani bu fikirlerin sahipleri haline dönüşebilir ya da üzerinde bazı haklar iddia edebilirler.
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