Bilim insanları: Kadınlar erkeklerden biyolojik olarak daha güçlü

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Danimarkalı bilim insanları, kadınların erkeklere oranla kriz zamanlarında hayatta kalmaya daha meyilli olduklarını ortaya koydu.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan araştırma, yaşam koşullarının hem erkekler hem de kadınlar için oldukça sert olduğu kıtlık, salgın gibi kriz dönemlerinde, kadınların çok daha uzun yaşadığını gösterdi.

Güney Danimarka Üniversitesi'nin araştırmasında, bu zorlu dönemlerde kayıtlara geçen kadın ve erkek ölüm oranları karşılaştırıldı.

Örneğin, İrlanda'da 1845 ve 1849 yılları arasında yaşanan patates kıtlığı sırasında, iki cinsiyet grubu için de 38 yaş olan beklenen yaşam süresi, kriz tırmandığında erkeklerde 18,17'ye, kadınlarda ise 22,4'e düştü.

Getty Images'Erkek bebek ölümleri daha fazla'İsveç'te 1772-1773 yılları arasında ve Ukrayna'da 1933 yılında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan kıtlık felaketleri sırasında da, benzer bir durum görüldü.

19'uncu yüzyılda İzlanda'da görülen kızamık salgınlarında da, kadınlar erkeklere göre iki yıl daha uzun yaşadı.