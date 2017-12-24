Bilim insanları uyarıyor! Engellenmezse üçe katlanacak

Yapılan yeni bir araştırmaya göre uzmanlar, iklim değişikliğinin önüne geçilmediği takdirde yıkıcı sonuçları olabileceğini söyledi. İklim değişikliğinin etkisiyle artan küresel ısınmanın birçok probleme yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, sığınma talep eden kişi sayısının bu yüzyılın sonuna kadar üçe katlanabileceğini söyledi.

Araştırma kapsamında politik ve ekonomik faktörler olmadan yalnızca iklim değişikliğine bağlı olarak milyonlarca insanın her sene Avrupa'dan sığınma talep edeceğini söyleyen araştırma lideri ve Colombia Üniversitesi Profesörü Wolfram Schlenker, "Avrupa'da evlerini terk etmek zorunda kalmış ve yardıma muhtaç birçok insan sığınma talep edecek" dedi.

İklim değişikliğinin ileri kuraklık, sel, sıcak hava dalgası ve diğer aşırı hava koşullarıyla sonuçlanacağı tahmin edilirken, yaşanan iklim koşullarıyla özellikle Afrika ve Asya kıtalarının güney bölgelerinde olmak üzere birçok kentte tarım yapmanın oldukça zor bir hale geleceği söylendi.

AB Ortak Araştırma Merkezi ve ABD Enerji Departmanı'nın finanse ettiği ve Colombia Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü araştırma kapsamında, 2000 ve 2014 yılları arasında Avrupa'nın 103 ülkesine yapılan göç başvuruları incelendi. Dört yıllık süreç kapsamında yıllık göç başvuruları 350 bin civarında gözlemlenirken, sıcaklık ve hava durumu gibi bazı çevresel faktörler başvurularla karşılaştırılınca, 20 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahip olan ülkelerin daha az sıcaklığa sahip ülkelere göre daha fazla sığınma talep ettiği görüldü.

Bilim insanları sıcaklık artışıyla Avrupa'da daha fazla insanın sığınma talebinde bulunacağını söyledi. Sera gazı emiliminin önüne geçilmediği takdirde küresel sıcaklığın 2.6 dereceden 4.8 dereceye yükselmesinin olası olduğunu söyleyen uzmanlar, 2100 yılına kadar 660 bin kişinin daha Avrupa'dan sığınma talep edebilme olasılığının bulunduğunu açıkladı.

(DHA)