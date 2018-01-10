HABER

Bill Clinton: Myanmar’da tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 09:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD eski Başkanı Bill Clinton Myanmar'da tutuklanan iki Reuters muhabirinin serbest bırakılması için yapılan çağrılara katıldı.

Clinton Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Serbest basın, özgür bir toplum için önemlidir. Hiçbir yerde gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Myanmar'da tutulan Reuters muhabirleri derhal serbest bırakılmalı” çağrısı yaptı.

Reuters muhabirleri Wa Lone (31), ve Kyaw Soe Oo (27) 12 Aralık'ta tutuklanmıştı. İki muhabir bugün başkent Yangon'da ikinci kez mahkemeye çıkıyor.

İki gazeteci, Rakhine eyaletinden yaklaşık 655 bin Rohingyalı sığınmacının ülkeyi terkederek komşu Bangladeş'e geçmelerine neden olan olaylara ilişkin haber yapıyordu.

Myanmar Enformasyon Bakanlığı, polisin gazetecilerle ilgili olarak, "Rakhine Eyaleti ve güvenlik güçleriyle ilgili önemli ve gizli devlet belgelerine sahip oldukları için tutuklandı" dediğini ve "yabancı medyayla paylaşmak amacıyla yasadışı olarak bilgi topladıklarını” söyledi.

Savcı, muhabirleri sömürge döneminden kalan ve 14 yıla kadar hapis cezası öngören, "Devlet Sırları Yasası"nı ihlal etmekle suçluyor.

Devlet Sırları Yasası, o zamanlar Burma olarak bilinen Myanmar'ın, Birleşik Krallık sömürgesi olan Hindistan'a ait olduğu 1923 yılına dayanıyor.

Birleşik Krallık ve Kanada devlet yetkilileri, üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Gazetecileri Koruma Komitesi, muhabirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Reuters Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Stephen Adler derhal serbest bırakılmalarını istedi ve "Duruşma tarihi yaklaştıkça, herhangi bir yanlış yapmadıkları açıkça görülüyor" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

İlginizi Çekebilir

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.