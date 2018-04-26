Bill Cosby'ye her suç için 10 yıl hapis cezası

50'den fazla kadına cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanan bir zamanların ünlü ABD'li komedyeni Bill Cosby'nin cinsel saldırı davasında işlediği her suç için 10 yıl hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Judy Huth, dava dilekçesinde, o dönemde kendisi ve 16 yaşındaki bir arkadaşının, Bill Cosby ile film setinde tanıştığını, ünlü oyuncunun Tenis kulübüne davet ettiğini, sonrasında Los Angeles'taki malikanesine götürdüğünü, burada rızası olmadan kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini savunmuştu.

