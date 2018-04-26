HABER

Bill Cosby'ye her suç için 10 yıl hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

50'den fazla kadına cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanan bir zamanların ünlü ABD'li komedyeni Bill Cosby'nin davası sonuçlandı.

Bill Cosby'ye her suç için 10 yıl hapis cezası

50'den fazla kadına cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanan bir zamanların ünlü ABD'li komedyeni Bill Cosby'nin cinsel saldırı davasında işlediği her suç için 10 yıl hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Judy Huth, dava dilekçesinde, o dönemde kendisi ve 16 yaşındaki bir arkadaşının, Bill Cosby ile film setinde tanıştığını, ünlü oyuncunun Tenis kulübüne davet ettiğini, sonrasında Los Angeles'taki malikanesine götürdüğünü, burada rızası olmadan kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini savunmuştu.

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklamasıİYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesiAnkara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bill Cosby cinsel saldırı komedyen

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.