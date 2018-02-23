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Bill Gates Market Alışverişinde Sınıfta Kaldı

23.02.2018 01:03 | Son Güncelleme

Microsoft'un kurucusu, ABD’nin ünlü televizyoncularından Ellen Degeneres’in programına konuk oldu. Programın bir bölümünde Gates’ten evlerde her gün tüketilen bazı ürünlerin fiyatlarını tahmin etmesi istendi

Bill Gates Market Alışverişinde Sınıfta Kaldı

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, dünyanın en zengin ikinci kişisi olabilir ama bu gündelik gereksinimlerin fiyatlarını bildiği anlamına gelmiyor.

Gates, ABD’nin ünlü televizyoncularından Ellen Degeneres’in programına konuk oldu. Programın bir bölümünde Gates’ten evlerde her gün tüketilen bazı ürünlerin fiyatlarını tahmin etmesi istendi.

En son süpermarket ziyaretinin uzun yıllar önce olduğunu söyleyen teknoloji patronu, beş üründen dördünün fiyatını bilmeyi başaramadı.

Bir dolarlık hazır pilav ürününün fiyatını 5 dolar olarak tahmin eden Bill Gates 20 dolarlık çamaşır deterjanına 4 dolar, 9 dolarlık donmuş pizza hamuruna 22 dolar, 4 dolarlık cips sosuna ise 10 dolar fiyat biçti. Gates’in doğru tahmin ettiği tek ürün 4 dolarlık diş ipi oldu.

Gates programda bugüne dek yaptığı en çılgın üç harcamanın, Porche araba, özel uçak ve evindeki trambolin odası için olduğunu da açıkladı.

Kişisel varlığı 92 milyar dolar olan Bill Gates, eşiyle birlikte yoksul ülkelere sağlık ve eğitim yardımı sağladığı vakfına bugüne kadar 40 milyar dolar bağış yaptı.

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