HABER

Bin Ladin'iın Koruması Tunus'a Gönderildi

13.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A., sonunda sınırdışı edilerek, ülkesi Tunus’a geri gönderildi

Bin Ladin'iın Koruması Tunus'a Gönderildi

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A., sonunda sınırdışı edilerek, ülkesi Tunus’a geri gönderildi. 18 gün önce Bochum kentinde gözaltın alınan Sami A.‘nın, sabaha doğru istihbarat elemanları tarafından, bulunduğu Büren Cezaevi’nden alınarak, Düsseldorf Havalimana’na getirildiği ve burada bekleyen özel uçakla Tunus’a gönderildiği öğrenildi. Son ana kadar gizli tutulan ve Sami A.‘nın avukatına bile haber haber verilemeyen operasyonunun çok sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlediği haber alındı.

Sami A., kendisi için geçerli sınırdışı edilmesini engelleyen kararın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından kaldırılmasından sonra, gözaltına alınmasına itiraz amacıyla bir kez daha mahkemeye başvurmuştu. Sami A.‘nın 1997'den yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen İdari Mahkemesi bazı evrakların eksik olduğunu öne sürerek, sınırdışı kararını dün geç saatlerde durdurmuştu. Söz konusu eksik evrağın, Tunuslu yetkililer tarafından Sami A.‘nın Tunus’ta işkence görmeyeceğine dair yazılı garanti olduğu öne sürüldü.

Mayıs ayı başında bir açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Uyum ve Göç Bakanı Joachim Stamp, Tunus hükümetinin İnsan Hakları Bakanı Mehdi Ben Gharbia’nın, Alman tarafına yazılı bir teminat vererek, Sami A.’ya adil bir hukuk süreci uygulanacağının garantisini verdiğini açıklamıştı. 2005 yılında Almanya’da oturma izni uzatılmayan, 2006 yılında ise hakkında sınır dışı edilmesi kararı çıkarılan Sami A.’nın, 2017 Nisan’ında vatandaşı olduğu Tunus’a geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Yüksel İdari Mahkemeni’nin hakkındaki sınır dışı kararını kaldırdığı biliniyor.

Haftalardır Alman kamuoyunda mülteci hakkının istismarı konusunda tartışmalara neden olan Sami A.‘nın, hukuki belirsizliğe rağmen sınırdışı edilmesine Federal İçişleri Bakanı Seehofer’in karar verdiği tahmin ediliyor.Geçen Nisan ayında, Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin Kuzey Ren Vestfalya hükümetine verdiği bir soru önergesinin ardından, Sami A.’nın yıllardır mülteci statüsü nedeniyle toplam 1167 Euro aylık maaş aldığının ortaya çıkması Almanya’da büyük tepkilere neden olmuştu. Ardından olaya el koyan Seehofer, 42 yaşındaki Sami A.’nın bir an önce sınırdışı edilmesi için “Hergün Kuzey Ren Vestfalya eyalet içişleri yetkilileri konuşacağım. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Güvenlik birimleri, Sami A.‘nın, 1999

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Cinsel organından sürpriz yumurta çıktıCinsel organından sürpriz yumurta çıktı
Kuzey Akım 2: Yeni krizler kapıda mı?Kuzey Akım 2: Yeni krizler kapıda mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

İlginizi Çekebilir

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...

Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

Kanada Başbakanı’nın şakası sosyal medyayı salladı

Kanada Başbakanı’nın şakası sosyal medyayı salladı

İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti

İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti

Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı

Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı

Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı

Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı

Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti

Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.