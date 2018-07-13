Bin Ladin'iın Koruması Tunus'a Gönderildi

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A., sonunda sınırdışı edilerek, ülkesi Tunus’a geri gönderildi. 18 gün önce Bochum kentinde gözaltın alınan Sami A.‘nın, sabaha doğru istihbarat elemanları tarafından, bulunduğu Büren Cezaevi’nden alınarak, Düsseldorf Havalimana’na getirildiği ve burada bekleyen özel uçakla Tunus’a gönderildiği öğrenildi. Son ana kadar gizli tutulan ve Sami A.‘nın avukatına bile haber haber verilemeyen operasyonunun çok sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlediği haber alındı.
Sami A., kendisi için geçerli sınırdışı edilmesini engelleyen kararın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından kaldırılmasından sonra, gözaltına alınmasına itiraz amacıyla bir kez daha mahkemeye başvurmuştu. Sami A.‘nın 1997'den yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen İdari Mahkemesi bazı evrakların eksik olduğunu öne sürerek, sınırdışı kararını dün geç saatlerde durdurmuştu. Söz konusu eksik evrağın, Tunuslu yetkililer tarafından Sami A.‘nın Tunus’ta işkence görmeyeceğine dair yazılı garanti olduğu öne sürüldü.
Mayıs ayı başında bir açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Uyum ve Göç Bakanı Joachim Stamp, Tunus hükümetinin İnsan Hakları Bakanı Mehdi Ben Gharbia’nın, Alman tarafına yazılı bir teminat vererek, Sami A.’ya adil bir hukuk süreci uygulanacağının garantisini verdiğini açıklamıştı. 2005 yılında Almanya’da oturma izni uzatılmayan, 2006 yılında ise hakkında sınır dışı edilmesi kararı çıkarılan Sami A.’nın, 2017 Nisan’ında vatandaşı olduğu Tunus’a geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Yüksel İdari Mahkemeni’nin hakkındaki sınır dışı kararını kaldırdığı biliniyor.
Haftalardır Alman kamuoyunda mülteci hakkının istismarı konusunda tartışmalara neden olan Sami A.‘nın, hukuki belirsizliğe rağmen sınırdışı edilmesine Federal İçişleri Bakanı Seehofer’in karar verdiği tahmin ediliyor.Geçen Nisan ayında, Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin Kuzey Ren Vestfalya hükümetine verdiği bir soru önergesinin ardından, Sami A.’nın yıllardır mülteci statüsü nedeniyle toplam 1167 Euro aylık maaş aldığının ortaya çıkması Almanya’da büyük tepkilere neden olmuştu. Ardından olaya el koyan Seehofer, 42 yaşındaki Sami A.’nın bir an önce sınırdışı edilmesi için “Hergün Kuzey Ren Vestfalya eyalet içişleri yetkilileri konuşacağım. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Güvenlik birimleri, Sami A.‘nın, 1999
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