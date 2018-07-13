Bin Ladin'iın Koruması Tunus'a Gönderildi

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A., sonunda sınırdışı edilerek, ülkesi Tunus’a geri gönderildi. 18 gün önce Bochum kentinde gözaltın alınan Sami A.‘nın, sabaha doğru istihbarat elemanları tarafından, bulunduğu Büren Cezaevi’nden alınarak, Düsseldorf Havalimana’na getirildiği ve burada bekleyen özel uçakla Tunus’a gönderildiği öğrenildi. Son ana kadar gizli tutulan ve Sami A.‘nın avukatına bile haber haber verilemeyen operasyonunun çok sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlediği haber alındı.

Sami A., kendisi için geçerli sınırdışı edilmesini engelleyen kararın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından kaldırılmasından sonra, gözaltına alınmasına itiraz amacıyla bir kez daha mahkemeye başvurmuştu. Sami A.‘nın 1997'den yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen İdari Mahkemesi bazı evrakların eksik olduğunu öne sürerek, sınırdışı kararını dün geç saatlerde durdurmuştu. Söz konusu eksik evrağın, Tunuslu yetkililer tarafından Sami A.‘nın Tunus’ta işkence görmeyeceğine dair yazılı garanti olduğu öne sürüldü.