Bin Ladin'in Annesi İlk Kez Konuştu 

Eski Başkan Barack Obama döneminde Pakistan'da yaşadığı eve 2011 yılında düzenlenen operasyonla öldürülen El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in annesi, İngiliz The Guardian gazetesine kapsamlı bir röportaj verdi.

2011 yılından bu yana ilk kez basına oğluyla ilgili demeç veren Bin Ladin'in annesi Alia Ghanem, Martin Chulov'un imzasını taşıyan röportajda, Usame Bin Ladin için "çekingen ve iyi bir çocuktu ancak üniversitede beyni yıkandı" ifadesini kullandı.

Ghanem, gazeteye, ailenin yaşadığı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki evinde konuştu. Anne, oğlu Bin Ladin için, "Üniversitede tanıştığı insanlar onu değiştirdi. O kişilerden biri Suudi Arabistan'dan daha sonra sınırdışı edilen ve Usame'nin ruhani danışmanı olan Müslüman Kardeşler üyesi Abdullah Azzam'dı. 20'li yaşlarında beynini yıkayan insanlarla tanışana kadar iyi bir çocuktu. Bir nevi tarikat diyebilirsiniz. Savundukları dava için para alırlardı. Onlardan hep uzak durması gerektiğini söylerdim" dedi.

The Guardian'ın yaptığı röportaj sırasında odada Usame Bin Ladin'in üvey erkek kardeşleri Hasan ve Ahmed de vardı. İki kardeş, 11 Eylül saldırılarında Usame Bin Ladin'in parmağının olduğunu öğrendikleri zaman yaşadıkları şoku "Çok garip bir duyguydu. 48 saat içerisinde başından bu yana bu işi yapanın Usame olduğunu biliyorduk. En küçüğümüzden en büyüğümüze ondan utanç duyduk. Hepimizi korkunç sonuçların beklediğini biliyorduk" sözleriyle anlattılar.