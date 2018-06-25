HABER

Bin Ladin’in Koruması Olduğu İddia Edilen Tunuslu Gözaltında

25.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

El Kaide eski lideri Usame Bin Ladin'in yıllardır sosyal yardımla ve mülteci olarak Almanya'da yaşayan koruması Sami A., Tunus'a geri gönderilmek üzere gözaltına alındı

Bin Ladin’in Koruması Olduğu İddia Edilen Tunuslu Gözaltında

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A.’nın, ülkesi Tunus’a geri gönderilmesi amacıyla gözaltına alındığı açıklandı.

1997'den bu yana Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Bochum kentinde yaşayan Sami A.’nın adli kontrol amacıyla her günkü gibi karakola geldiğinde gözaltına alındığını doğrulayan Bochum Belediyesi Sözcüsü Thomas Sprenger, zanlıyla ilgili şimdiye kadar geçerli olan sınır dışı engelinin kaldırdığını ve ilgili Yabancılar Dairesi tarafından hazırlanan belgeye göre artık Tunus’a gönderilebileceğini aktardı.

Yetkili, Sami A.’nın evinde arama yapıldığını da açıkladı. Güvenlik yetkilileri Sami A.’nın sınırdışı kararına karşı son bir kez mahkemeye başvuracağını tahmin ediyor, ancak Tunus’un konuyla ilgili yazılı garantisi nedeniyle itirazının ret edileceğine kesin gözüyle bakıyorlar.

42 yaşındaki Sami A., 2005 yılında Almanya’da oturma izni uzatılmadıktan ve 2006 yılında da hakkında sınır dışı edilmesi kararı çıktıktan sonra, vatandaşı olduğu Tunus’a geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Yüksel İdari Mahkemesi’nde açtığı davada haklı bulunmuştu. Güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli İslamcı’ olarak sınıflandırılan Sami A. El Kaide'yle ilişkili olduğu iddialarını reddediyor. Yıllardır ailesi ile birlikte Bochum’da yaşayan Sami A.’ya mülteci statüsü nedeniyle aylık maaş bağlandığının ortaya çıkması Almanya’da büyük tepkilere neden olmuştu. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kuzey Ren Vestfalya hükümetine verdiği bir soru önergesini yanıtlayan eyalet hükümeti, önce Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin imkansız olduğunu doğruladı. Açıklamada, Sami A.’ya ve karısına 194’er Euro, dört çocuğuna da yaşlarına göre 133 ila 157 Euro arasında olmak üzere toplam 1167 Euro maaş verildiği doğrulandı. Sami A.’nın ev, ısınma ve giyecek yardımı gibi başka sosyal yardım olanaklarından da yararlandığı da belirtildi.

1999

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Avrupalı Seçim Gözlem Heyetinden Erdoğan’a ÇağrıAvrupalı Seçim Gözlem Heyetinden Erdoğan’a Çağrı
Seçim sonuçları Almanya'da nasıl yankılandı?Seçim sonuçları Almanya'da nasıl yankılandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı

Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı

Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.