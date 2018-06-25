Bin Ladin’in Koruması Olduğu İddia Edilen Tunuslu Gözaltında

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A.’nın, ülkesi Tunus’a geri gönderilmesi amacıyla gözaltına alındığı açıklandı.

1997'den bu yana Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Bochum kentinde yaşayan Sami A.’nın adli kontrol amacıyla her günkü gibi karakola geldiğinde gözaltına alındığını doğrulayan Bochum Belediyesi Sözcüsü Thomas Sprenger, zanlıyla ilgili şimdiye kadar geçerli olan sınır dışı engelinin kaldırdığını ve ilgili Yabancılar Dairesi tarafından hazırlanan belgeye göre artık Tunus’a gönderilebileceğini aktardı.

Yetkili, Sami A.’nın evinde arama yapıldığını da açıkladı. Güvenlik yetkilileri Sami A.’nın sınırdışı kararına karşı son bir kez mahkemeye başvuracağını tahmin ediyor, ancak Tunus’un konuyla ilgili yazılı garantisi nedeniyle itirazının ret edileceğine kesin gözüyle bakıyorlar.

42 yaşındaki Sami A., 2005 yılında Almanya’da oturma izni uzatılmadıktan ve 2006 yılında da hakkında sınır dışı edilmesi kararı çıktıktan sonra, vatandaşı olduğu Tunus’a geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Yüksel İdari Mahkemesi’nde açtığı davada haklı bulunmuştu. Güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli İslamcı’ olarak sınıflandırılan Sami A. El Kaide'yle ilişkili olduğu iddialarını reddediyor. Yıllardır ailesi ile birlikte Bochum’da yaşayan Sami A.’ya mülteci statüsü nedeniyle aylık maaş bağlandığının ortaya çıkması Almanya’da büyük tepkilere neden olmuştu. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kuzey Ren Vestfalya hükümetine verdiği bir soru önergesini yanıtlayan eyalet hükümeti, önce Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin imkansız olduğunu doğruladı. Açıklamada, Sami A.’ya ve karısına 194’er Euro, dört çocuğuna da yaşlarına göre 133 ila 157 Euro arasında olmak üzere toplam 1167 Euro maaş verildiği doğrulandı. Sami A.’nın ev, ısınma ve giyecek yardımı gibi başka sosyal yardım olanaklarından da yararlandığı da belirtildi.

1999

