Bin Ladin’in Korumasının 1997’den Bu Yana Almanya’da Mülteci Olarak Yaşadığı Belirlendi

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından birinin, Almanya’da ilticacı olarak yaşadığı ve ayda 1167 Euro sosyal yardım parası aldığı ortaya çıktı.

Bild gazetesinde çıkan habere göre, 42 yaşındaki Sami A. 1997 yılından bu yana ailesiyle Bochum kentinde yaşıyor. Güvenlik birimleri, 1999