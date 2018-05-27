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Binali Yıldırım: 16 yıldır yapılan yolları, hastaneleri balyozlarla yok edecekler

27.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Isparta'da düzenlediği mitingde muhalefeti eleştirdi, "Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Binali Yıldırım: 16 yıldır yapılan yolları, hastaneleri balyozlarla yok edecekler

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin imkan bulması durumunda Türkiye'deki altyapı tesislerini balyozlarla yok edeceğini söyledi.

Isparta'da konuşan Yıldırım, "Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Diğer adayların Suriyelileri ülkelerine göndermek istediğini söyleyen Yıldırım, "Savaştan canını kurtarmak için kaçanları savaşa göndermek insanlık mı?" diye sordu.

'AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin dünyada itibarı yükseldi'

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim geleneğimizde merhamet vardır, yardım etmek vardır.

"Hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül etmeyenler nasıl ülke yönetecekler?

"Terör örgütünün kol gezdiği çalışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü? Türkiye dünyaya insanlık dersi verecek.

"Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar hangi hayırlı işe evet dediniz? 12 seçimde başaramadılar, 13. seçimde de başaramayacaklar.

"AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin dünyada itibarı yükseldi, toplumun tüm kesimleri refahtan, kalkınmadan payını aldı, her ilimize üniversite götürdük."

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