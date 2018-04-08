Binali Yıldırım Afganistan'da: Yasal yollardan gelenlerin başımızın üzerinde yeri var

Başbakan Binali Yıldırım bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'la görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yıldırım, son dönemde Türkiye'ye gelen Afganların sayısındaki artış hakkında "Yasal yollardan gelenlerin başımızın üzerinde yeri var" derken yasal olmayan göçün, Irak ve Suriye'den de göç alan Türkiye için sıkıntı oluşturduğunu söyledi:

"Bir sene içerisinde 150 bine yakın yasa dışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bunlarla ilgili bir büyük sorun da bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar ayrıca bir güvenlik tedbiri de oluşturabiliyor. Bu konuda İçişleri bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor.

"İmkanlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geri gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu konudaki iş birliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."

İki ülke arasındaki işbirliğine de değinen yıldırım, "Mayıs ayında ülkemizde yapılması planlanan karma ekonomik komisyon toplantısının ülkelerimiz arasındaki ticari, ekonomik ve karşılıklı yatırım konularının çok daha ileri hedeflere taşınması için ciddi bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.