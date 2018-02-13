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Binlerce çocuk asker evine döndü

13.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

BM geçen yıl 5 bin çocuk askerin özgürlüğe kavuştuğunu duyurdu.

BM özel temsilcisi, çocukları çatışmaların dışında tutmanın uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl hükümetlere bağlı birliklerle milis grupların 5 bin dolayında çocuk askeri serbest bıraktığını açıkladı. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba açıklamasında çatışma bölgelerinde on binlerce kız ve erkek çocuğun silahlı gruplarca kaçırılarak savaşçı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Gamba, evine dönen çocukların fiziki ve psikolojik tedaviden geçirilmesi gerektiğini ve bu çocukların normal hayat sürdürebilecek duruma gelmelerinin uzun zaman alacağını belirtti.

BM'nin izlediği 20 ayrı çatışma bölgesinde çocukların savaşçı olarak kullanılmasına devam edildiğini ve kendilerini "dehşete düşüren seviyelerde" şiddet uygulandığını belirten BM temsilcisi Gamba, "bu çocuklara güven ve barış içinde yaşayabileceklerini gösterme görevinin yetişkinlere düştüğünü" söyledi.

115 bin çocuk kurtarıldı

BM'nin verilerine göre 61 silahlı grup çocukları savaşçı, kurye, aşçı ya da seks kölesi olarak kullanıyor. Çocukların en kötü durumda oldukları ülkelerin başında Suriye, Irak, Güney Sudan, Somali ve Kongo geliyor.

Gamba, çocuk askerleri kurtarma ve bakımlarını üstlenme çalışmalarına son verilmemesi için dünya devletlerine çağrıda bulundu. BM özel temsilcisi, "Çocukları yeniden topluma kazandırmak için güçlü siyasi ve mali angajman gösterilmediği takdirde bu çocukların muhtemelen yeniden asker olarak kullanılacağını" dile getirdi.

BM istatistiklerine göre 2000 yılından bu yana bütün dünyada 115 bin dolayında çocuk asker özgürlüğe kavuştu.

dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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