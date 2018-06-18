Binlerce kişi çıplak fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Şirket Nisan'da, kargaşaya yol açacağı gerekçeksiyle başlangıçta bir Cumartesi günü için planlanan çekime izin vermemişti.
Ancak Woolworths internette başlatılan imza kampanyasının ardından kararını değiştirdi ve Tunick'e 9 Temmuz Pazartesi günü, araba parkını bir saat süreyle kullanabileceğini bildirdi.
Çekim, Chapel Street Provocare sanat festivali kapsamında yapılacak.
Festivalin yöneticisi John Lotton, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek çekime olağanüstü ilgi olduğunu söyledi.
11 bin kişi başvurdu
Şimdiye kadar 11, 000 gönüllünün çekimler için kayıt yaptırdığı belirtiliyor.
Süpermarketin araba parkının bu kadar kapasitesi olmadığı söyleniyor.
Spencer izin başvurusunda çıplak gönüllülerle yapacağı çekime yaklaşık 500 kişinin katılacağını bildirmişti.
New Yorklu sanatçının Melbourne'de daha önce yaptığı çekimde 4000 kişi yer almıştı.
Sanatçı, şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede çıplak kalabalıklarla 120'den fazla enstalasyon yaptı.
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