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Binlerce Kişi Doğu Guta’yı Terkediyor

15.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi doğu Guta’da yaşadıkları yerleri terk edip rejim kontrolundak’ bölgeye geçenlerin sayısının 12 bin 500’e yükseldiğini belirtti

Binlerce Kişi Doğu Guta’yı Terkediyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi doğu Guta’da yaşadıkları yerleri terk edip rejim kontrolundak’ bölgeye geçenlerin sayısının 12 bin 500’e yükseldiğini belirtti.

Gözlemevi, sivillerin Kafr Batna, Hammouriyeh, Hisren ve Saqba kasabalarını tahliye ettiğini belirtti.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de kadınların ve çocukların eşyalarıyla evlerini terk ettikleri dikkat çekiyor.

Bu arada Uluslararası Kızılhaç, Suriye Kızılayı ve Birleşmiş Milletler’in organize ettiği 25 kamyondan oluşan yardım konvoyu doğu Guta’ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler yaklaşık 400 bin kişinin doğu Guta’da rejim güçlerinin kuşatması altında sıkıştığını belirtiyor.

Suriye rejimiyle müttefikleri İran ve Rusya, bir zamanlar Şam’ın hemen dışındaki tarım bölgesi olan doğu Guta’yı yeniden kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye yönelik son rejim ve Rus saldırılarında 1200’den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Bu arada Esat rejiminin doğu Guta’yı aldıktan sonra daha fazla toprak kazanmak için Suriye’ye asker gönderen yabancı güçlerle çatışma riskini göze alması gerektiği yorumları yapılıyor.

Doğu Guta’nın rejim güçleri tarafından alınması 8. yılına giren savaşta Esat için önemli bir dönüm noktası olacak.

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