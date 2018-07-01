Binlerce Yıldır Yaşayan Köy

Mardin’in Midyat İlçesine bağlı Anıtlı köyü, bölgede binlerce yıldır yaşamın sürdüğün ender köylerden biri. Nüfusunun tamamı Süryani olan köyde, bölgenin tek katedralinin kalıntıları da bulunuyor. Şimdilerde kendi halinde bir köy olan Anıtlı ilgi bekliyor.

Anıtlı Köyü Midyat Kent merkezine 30 km uzaklıkta bulunan bir Süryani köyü.Süryaniler arasındaki adı Hah, yani dinlenme yeri. Köyde 20 Süryani aile yaşıyor. 130 nüfuslu köyde yaşayanlar tarım ve bağcılıkla geçiniyor. Bunlar bölgede birçok köyün ortak özelikleri. Ancak Anıtlı Köyünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, binlerce yıllık geçmişi. Köyde yaşam, kimine göre iki bin, kimine göre ise dört bin yıldır sürüyor. Bölgenin tek katedrali olan Mor Sobo’nun kalıntılarının bu köyde olması, bunun en önemli kanıtı.

Köy Muhtarı Habib Doğan, Anıtlı’nın tarihte büyük bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Doğan, “Burası çok tarihi bir köydür. Hatta köy demeyelim bölgeyle ilgili tarihi belgelerde, sürekli Hah ilinden bahsediliyor. İçinde bulunan tarihi eserler, ne kadar önemli bir yer olduğunun kanıtıdır. Burası bir ticaret kenti olduğu için İran’dan buraya uzanan yol vardır. Belki de ipek yoludur. Sürekli gelenler burada konaklıyorlarmış. Milattan önceki tarihi ile ilgili, 4 bin yıl öncesinde burasının bir yerleşim alanı olduğunu söyleyebiliriz ve yaşam halen devam ediyor. Hristiyanlıkla beraber yine önemli bir bölgedir burası. Bu köyde 4 bin yıldır hayat devam ediyor. Milattan 2 bin yıl önce yerleşim alanı olmuş ve hep devam etmiştir” dedi.