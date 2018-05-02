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Bipolar Hastalara Özel Akıllı Telefon Uygulaması

02.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Danimarka’da bipolar hastalar için geliştirilen akıllı telefon uygulaması, kullanıcının ruh halini ve davranışlarını analiz ediyor, gerekirse doktorlarına ve aile üyelerine haber veriyor.

Bipolar Hastalara Özel Akıllı Telefon Uygulaması

Dünya nüfusunun yüzde biri bipolar bozukluk olarak adlandırılan bir akıl hastalığıyla yaşıyor. Hastalık aşırı coşkulu ruh halinden depresif ruh haline keskin geçişlerle kendini gösteriyor. Zamanında müdahale, doktor ve ailenin yardımıyla semptomlar hafifletilebiliyor. Şimdi bu destek grubuna bir akıllı telefon uygulaması da katılıyor.

Manik dönemlerde hastalar fazlasıyla aktif ve uykusuz oluyor. Hasta çok riskli kararlar alabiliyor. Depresif dönemlerse sürekli ağlama, yataktan çıkmama, hatta intihar düşüncesiyle kendini gösteriyor. Bu dönemde hastalar, birini arama ihtiyacı duyuyor.

Monsenso adlı bir Danimarka firması, geliştirdiği bir akıllı telefon uygulamasıyla, kullanıcının ruh halini ve davranışlarını analiz ediyor, gerekirse doktorlarına ve aile üyelerine haber veriyor.

Davranışları kayıt altına alması ve başkalarıyla iletişime geçirerek akıl sağlığına etki etmesi dışında, uygulama hastadan kendini değerlendirmesini de istiyor. Toplanan veri böylelikle doktorun teşhisleriyle karşılaştırılabiliyor.

Hastaları için bu uygulamayı kullanan İsveçli psikiyatrist Kristoffer Sodersten,“Bu tarz veriler, kendini değerlendirmelerle birlikte hastaların durumunda eşleşme ya da farklılık olup olmadığını gösteriyor” diyor.

Bipolar hastalar, ruh hallerindeki değişiklikleri uygulamaya erken kaydedince, ortaya çıkan semptomlarla baş etmeyi öğrendiklerini söylüyor.

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