Açık söyleyeyim: Genital bölge ağdası yapmak, bacak ağdası yapmaya benzemez. Çok daha fazlası vardır: Çok daha gevşek ve hassas bir deri, gizlenmiş tüyler, hatta adet kanaması... En büyük fark ise, müşterinin bir yabancıya en mahrem yerini açması.

Bence tam da bu yüzden müşterilerimin gözünde bir psikolog ya da danışmana dönüştüm.

Onlar yarı çıplakken bikini bölgelerinde ellerim dolanıp duruyor sonuçta. Her şeyi görüyorsunuz. Bütün sınırlar yıkılıyor, bir çeşit zorunlu samimiyet oluyor.

Onlar bana fiziksel özelliklerini yargılamayacağım konusunda güveniyorlar ve bence, tam da bu nedenle, ahlaki konularda da onları yargılamayacağımı da biliyorlar.

"KAYINVALİDESİNİ ÇEKİŞTİREN DE VAR, ALDATTIĞINI SÖYLEYEN DE"

Birine ağda yaptığımda, onun hakkında çok şey öğrenirim.

Müşterilerin çoğu ağda sırasında sohbet etmeyi sever. O kadar ki, ben aşağıda ağdasıyla ilgilenirken, birini aldattıklarını da anlatabiliyorlar. Bazen arkadaşlarını, bazen kayınvalidelerini çekiştiriyorlar.

Bazıları boşandıktan sonra aldatıldıklarını öğrendiğini benimle paylaşıyor.

"Kocam çok çalışıyor" diyen de var, "Az çalışıyor" diyen de.